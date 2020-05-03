马斯克推特宣称“特斯拉股价太高”导致大跌，会被罚吗？

5月3日消息，据外媒报道，最近几天，美国科技大亨埃隆·马斯克（Elon Musk）发布了许多与特斯拉和新型冠状病毒疫情相关的推文，促使该公司股价忽高忽低。那么这些推文违反相关法律了吗？对此，法律专家众说纷纭，但此举无疑有违反与美国证券交易委员会（SEC）达成的和解协议之嫌。

美国当地时间周五，马斯克发文称将出售“所有实物资产”，随后又称“特斯拉股价太高”，导致该公司股价下跌。在最新财报电话会议上，马斯克炮轰加州为减缓新冠病毒传播而采取的“就地隔离”禁令，称无法恢复生产应被视为特斯拉面临的重大风险，而且违背了宪法赋予美国公民的权利。现在还不清楚发推文称特斯拉股价过高是否属于证券欺诈，法律专家们对此也有不同看法。

Perkins Coie律师事务所专门研究公司治理的合伙人伊芙琳·克鲁兹·斯劳夫(Evelyn Cruz Sroufe)表示：“我没有看到违法迹象。”要想指控马斯克证券欺诈，SEC或其他原告必须证明，马斯克将通过持有空头头寸或看跌期权等方式，从股价下跌中获利。斯劳夫通过电子邮件称：“相反，这看起来似乎只是马斯克在吹嘘！他在推文中使用了‘在我看来’这样的措辞，只是表达个人意见，因此留有余地。”

Guidehouse合伙人兼全球调查和合规业务联席主管阿尔玛·安戈蒂(Alma Angoti)说，通常情况下，当一家公司想要向股东传达自家股票可能被高估的信息时，它会通过提供事实和风险因素来做到这一点。安戈蒂之前曾在SEC等机构从事执法工作，她说：“你给出事实，这样市场就可以分析这些事实。而马斯克没有给出很好的理由说明为何股价价值过高，而且其评论还是以非正式的方式进行的。”

在安戈蒂看来，市场操纵（即某人采取措施人为影响证券价格）需要有特定意图，“马斯克不需要从中受益，尽管获益往往是政府证明意图的方式”。由于马斯克之前的行为，SEC已经在关注他。

John Reed Stark Consulting咨询公司总裁约翰·里德·斯塔克(John Reed Stark)之前曾在SEC执法部门工作，他与阿格诺蒂的看法不同。斯塔克说：“马斯克的意图很难证明。”

艾奥瓦大学法学教授格雷格·希尔(Greg Shill)直言不讳地称，他不知道这算不算证券欺诈。希尔说：“上市公司CEO号召市场降低其公司股票价值，这是不常见的，但不一定属于违法行为。”

圣克拉拉大学法学教授史蒂夫·戴蒙德(Steve Diamond)表示，对马斯克来说，最糟糕的情况是他在购买特斯拉的股票，或者该公司正在参与股票回购计划。但他认为，马斯克当前未涉及任何上述情况。

不过，这可能与SEC的和解协议和审查有关。2018年8月7日，马斯克曾发推文：“我正在考虑以420美元的价格将特斯拉私有化。资金已经到位！”然而SEC的调查发现，事实上，资金并未到位。虽然马斯克与沙特主权财富基金举行了几次会议，但没有讨论私有化交易。SEC在起诉书中写道：“事实上，马斯克甚至没有与任何潜在的资金来源讨论过包括价格在内的关键交易条款，更不用说确认资金到位了！”

无论如何，马斯克与SEC达成了和解。但在2月19日，他又在推特上预测特斯拉将生产的Model3数量，这与特斯拉的官方预期不同。和解协议的条款规定，马斯克关于特斯拉的推文事先应获得内部律师的批准。当该机构询问其内部律师是否批准了2月19日的推文时，得到的答案是，马斯克关于特斯拉的任何推文都没有预先批准。经过几周的较量，双方达成了新协议：马斯克发布关于特斯拉财务健康状况、销售或交付数字的推文必须接受公司律师的预先批准。

那么，马斯克最近的推文是否违反了这份协议？美国媒体最近联系了马斯克，询问他是不是在开玩笑，或者是否有人在他发布推文之前对其进行了审查。马斯克通过电子邮件回复称“没有”。

戴蒙德说：“如果没有经过审查，马斯克将面临再次被SEC告上法庭的风险。这一过程的目的是在这类推文发布之前捕捉到它们。如果马斯克是自由发布的推文，我想他会可能会遇到麻烦。”

Pepper Hamilton律师事务所专注于白领诉讼的合伙人杰伊·杜博(Jay Dubow)认为，SEC的处境也很艰难。一方面，如果马斯克的推文没有获得律师批准，他就是公开藐视与SEC达成的和解协议。另一方面，如果SEC迫使马斯克与特斯拉划清界限，这可能会伤害那些因为信任他而买入特斯拉股票的股东。杜博说：“SEC将不得不做出反应，或做点儿什么。因为这明显违反了和解协议，我不知道他们如何采取行动。”

希尔也认为马斯克的推文是对SEC的挑战，他说：“SEC要求确认和解协议是否得到遵守，这将是审慎的做法。目前，马斯克可以说是在向特斯拉股东提供他们想要的东西：一位真正无拘无束、不加任何掩饰的首席执行官。当你收购特斯拉股票时，可以说这就是你要买的东西。但SEC的和解协议存在更多限制。”

安戈蒂称，如果马斯克的推文违反了和解协议，特斯拉也会被牵连进来，因为该公司曾被要求控制马斯克的言论。她说，特斯拉董事会可能要对马斯克的行为负责。安戈蒂解释称：“如果他们不能控制CEO，他们就不能确保公司有非常好的合规文化。如果他们不执行协议，那就没有任何意义。”

不过，试图让马斯克承担责任可能会让董事会感到尴尬。特斯拉在4月28日的监管申报文件中表示，该公司已经放弃了董事和高级管理人员的责任保险。这一政策使公司、董事会成员和高管在面临诉讼时不必支付自己的辩护、和解或判决费用。取而代之的是，马斯克将“亲自提供实质上相当于这样一年期保单的保险”。