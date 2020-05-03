唐家三少谈阅文变动：过去的说法被断章取义，免费可能性不大

IT之家5月3日消息 阅文集团近日更换管理团队、出现新旧合同与全面免费的问题引发热议。今日，中国作协主席团委员、著名网络作家唐家三少在微博发长文谈及了他的看法。

唐家三少表示，他曾经确实说过免费阅读有可能是未来的趋势，然后最近就被断章取义了。“我当时说的是，当一些优秀作者，付费阅读已经不再是其主要方向的时候，可以依托于免费来增加作品的影响力，从而更好的将作品进行衍生，达到更大的影响力。我从来都没说过，所有作品都应该进行免费。”

同时，针对合同问题，唐家三少表示，大家在签一些重要的合同时请专业的人帮忙看看。“能签的就签，不能接受的条款，一定要据理力争。无论是什么样的合作，最初合作方拿出的合同一定是对他们最有利的，我们要做的，就是努力的减少对方有利的条款，增加对自己有利的。”

IT之家了解到，针对付费阅读是否会改为免费一事，唐家三少认为可能性不大。“直到现在，依旧有很多作者是依靠付费阅读来生存的，如果阅文选择所有作品免费，这是自毁长城的行为，我真的认为可能性非常之小。一个很简单的对比，对比目前免费网站和阅文的作品质量就好。我个人是完全不支持阅文转免费的，我自己的作品也不会。”

以下为唐家三少微博全文：

这几天因为阅文集团的领导班子换人，以及阅文的合同，行业内纷纷扰扰。本来没想说什么，但看到了太多的慌乱，太多的负面，还是出来说几句，给大家定定心吧。

我们网络文学从无到有发展到现在已经超过20年了，20年风风雨雨，一路走来，经历了太多、太多，写了也有近5000万字，吃过很多、很多亏，也伴随着行业的成长而成长，我一直都说，是网络文学成就了现在的我，所以，无论什么时候，我都是一名网络作家。

阅文集团的领导团队这几天大换血，从而引发了这次动荡。我首先要说的是，已经选择离开的团队，无论出于什么原因，这二十多年来，他们对网络文学是作出了贡献的，功过自有后人评说，但网络文学的历史上，始终会有他们的身影。我也代表我自己感谢他们对网文的付出。

这几天纷乱的由来有几个，首先是阅文要改免费阅读引起的，还有阅文的合同等等。

我先说我自己，昨天同事担忧的来跟我说，又有人来我们这边各种带节奏，说我以前在采访说免费是未来网络文学的趋势，还有说国家净网行动是我推动的，所有被封禁的书都是我举报的之类的。问我要不要澄清一下。

有关免费阅读，我确实要说几句，其实这个以前我发微博解释过。当年（我也不知道几年前了），我是说过，免费阅读有可能是未来的趋势，然后就被断章取义了，断章取义的人根本没有联系上下文。我当时说的是，当一些优秀作者，付费阅读已经不再是其主要方向的时候，可以依托于免费来增加作品的影响力，从而更好的将作品进行衍生，达到更大的影响力。我从来都没说过，所有作品都应该进行免费。

而这几年来，伴随着免费网站的出现，我看到的问题是，一些免费网站为了博取流量出现了许多良莠不齐的内容。所以，我在政协的提案上提出，应该加强对文学网站的资质进行审核，让作品出处有案可查，不能让一颗老鼠屎坏了一锅粥。而并不是加强对作品的审核。至于说国家净网行动是我推动的这种话，那就只有可笑了，我一个小作者，还远远没有那么大影响力。国家的净网行动是多部委的联合行动，更不是我所能左右的，而我理解中的净网行动，是取其精华去其糟粕的过程。

至于那些说各种被禁作品都是我举报的，我只有一句解释，我没那么闲。举报之门在哪，我都从未见过，一次都没见过。

现在很多作者同行，尤其是阅文的作者都在担心要改免费之类，这个我个人认为可能性不大。不同的平台方向性是不一样的，从早年的免费到后来的付费，到付费逐渐被读者们认可，这个过程我们走的真的很艰难，我们这些早年创作的作者都是从纯粹的兴趣而来，那时候的我们根本没有任何收入，是付费阅读养活了我们。直到现在，依旧有很多作者是依靠付费阅读来生存的，如果阅文选择所有作品免费，这是自毁长城的行为，我真的认为可能性非常之小。一个很简单的对比，对比目前免费网站和阅文的作品质量就好。我个人是完全不支持阅文转免费的，我自己的作品也不会。

然后是合同的问题，大家这几天发的合同，我大概也都看过了。首先我要向大家说的是，当你们拿到一份全都是霸王条款的合同，你首先要考虑，这合同能够带给你的好处是什么，坏处是什么。有些话，我估计说了又要被带节奏，但我觉得，我要出于本心说几句。不同阶段的作者，真的是不一样的，当你足够优秀的时候，你就有讨价还价的资格，当你初入的时候，你就要考虑放弃什么而获得什么。

我以我自己举例，所有的亏我都吃过，但我还是坚持一步步走了过来。那时候，我就告诉自己，这本书吃亏了，我能怎么办？我只是个弱势的小作者，那我能做的，就是再写一本，吃过的亏不要再吃了。出版我被断头过，被合作方抢注商标，合作方没付稿费就失踪了，低价买断了作品。这些都是我经历过的。所以我对有霸王条款的合同深恶痛绝。

我们是作者，不是专业的律师，所以，请大家在签一些重要的合同时请专业的人帮忙看看。能签的就签，不能接受的条款，一定要据理力争。无论是什么样的合作，最初合作方拿出的合同一定是对他们最有利的，我们要做的，就是努力的减少对方有利的条款，增加对自己有利的。

阅文的新领导团队刚刚到来，以一个企业的惯例，首先他们先要了解这里的一切，才能做出相应的应对。也让我们多给新团队一些时间。或许我们可以不相信阅文、不相信起点，但我们应该相信腾讯。作者是资源，是大文娱产业链最上游的存在，网络文学从无到有发展到现在，已经是以内容为核心的多版权运营这条路线在走下去。我深信，没有任何领导会作出舍弃资源的选择。

而作为作者，慌乱并不能解决任何问题，我们应该做的，是写好自己的作品，我们最终要负责的对象是读者。没有读者，我们什么都不是。好好写书，写出好作品。我们的话语权才能更强。写作，才是作者的根本。

网络文学二十余年，我第一个提出，我们已经是成为和美国好莱坞、韩国电视剧、日本动漫并称的世界四大文化现象，为什么？因为我们目前已经有超过4.5亿的读者，我们有职业创作作家数十万人之多，参与创作的作家过千万。我们依托于祖国超过五千年的文明史进行创作，未来的我们，是最有可能带着我们中国文化走出去的职业。

这两年，我们整个行业确实是遇到了瓶颈，但我相信，这只是一个厚积薄发的过程。请大家稳定住自己的心态，好好写自己的作品，创作出更多让我们读者喜闻乐见的作品，只要我们还有读者，我们就能拥有一切。他们是最爱我们的人，我们也要好好的爱他们。我一直都在说，读者的支持是我创作的原动力。无论行业出现了什么波折，让我们继续做好自己应该做的事情，一切都会好起来的。

我深深的热爱这个行业，没错，我是网络文学第一位全国政协委员，这个身份对我来说不只是荣耀，更多的是责任。我会尽可能的为了我们的行业而发声。

写作十六年来，我经历了太多的风风雨雨，身体的痛苦，妻子的离去，各种各样的复杂情况，各种的麻烦。支持我坚持下来的，是对网文的热爱，是读者的支持。如果不是真的热爱这个行业，我不会写作十六年不断更。我希望我们这个行业好，也希望每一位作者都能好。我们自强、自立，更要有自信。

我写这些，不是为了给自己辩解什么，因为我真的不需要，那些质疑并不能让我少吃一口饭。但我真的不希望一些初入行的作者朋友们，还有那些内心彷徨的作者们继续彷徨和慌乱。请大家坚强一些，自信一些。行业好，我们才能好。我们一起为了行业，也为了自己而努力好吗？

好友说，你一个人发这些方便吗，要不要大家一起。但我觉得，该我扛的总要我来。

今天其实我的心情是不太好的，本来真不想说什么的，因为今天是我已故妻子的三十八岁生日，我心里更多的是对她的思念。

木子，生日快乐。

就说这些吧。

——唐家三少