即将小规模放松，印度要求全国使用疫情追踪App

5月3日消息，据国外媒体报道，印度已勒令所有公共和私营部门员工使用政府支持的联系追踪应用程序，并要求在办公空间保持社交距离。印度已开始在部分受新冠商情影响较小地区，放松防疫封锁措施。

印度政府周五表示，作为世界第二大人口国家，印度将从下周一起将全国范围的限制措施再延长两周，但允许低风险地区“大幅度放松”防疫限制措施。

印度上个月发布了Aarogya Setu应用程序，这是一个基于蓝牙和GPS定位的系统，它能够对可能已经接触COVID-19感染者的用户发出提醒。

印度内政部本周五晚间表示，“对所有公共和私营部门的雇员，都必须强制他们使用Aarogya Setu。企业负责人要确保所属员工在使用Aarogya Setu应用程序方面，达到“100%覆盖”。

政府科技部门官员和一位为Aarogya Setu制定隐私政策的律师告诉媒体称，该应用程序需要在至少2亿部手机上获得使用，它才能在13亿人口的国家产生使用效果。

据政府科技部门称，印度智能手机用户数大约为5亿，截止目前止，该应用程序已经下载约8300万次。

强制使用该应用程序引起了隐私保护倡导者的关注，他们说目前尚不清楚该应用程序收集的用户数据将如何被使用，并且认为印度缺乏管理该应用程序的隐私保护的法律。

印度政府表示，该应用程序不会侵犯隐私，因为所有数据都是匿名收集的。

印度科技部门在4月底对媒体表示，该应用程序可以帮助政府机构识别疫情感染热点，帮助政府更好地实施有针对性的卫生防疫工作，收集的信息将“仅用于进行必要的医疗干预”。

批评者还指出，印度大约有4亿人口还没有智能手机，这些人员将不会被这一措施所覆盖。

印度政府周五表示，为了遏制新冠病毒的传播，办公室复工后必须确保社交距离。据报道，全球新冠病毒感染确诊者已高达330万人，病死者已经超过23万人。印度已报告3.7万病例，已致1218人死亡。

印度将允许部分工厂和公司复工，这些工厂和公司也正在制定自己的复工计划。

印度智能手机制造商Lava联合创始人拉伊（S.N. Rai）表示，该公司位于新德里Noida的工厂，可能于下周复工。

拉伊称，Lava要求其工人暂时搬到邻近的一个村庄，该公司在那里已经租赁了能够提供大约800名工人住宿的宿舍，并且将为他们提供三餐和来往车辆接送服务。

拉伊说，“但是，即使我们立即复工，我们最大程度也只能启动40%的产能。”

此外，汽车工业等其他行业也正呼吁政府允许它们复工。

三个游说团体在给印度内政部的信件中表示，汽车行业每天损失230亿卢比（约合3.04亿美元）的收入，要求政府允许零部件制造商和经销商复工。