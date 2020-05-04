要成为全球性供电公司？特斯拉发布全新产品

5月4日消息，据外媒报道，除了成为全球电动汽车行业的领军企业外，特斯拉的终极目标还包括成为全球性分布式供电公司。现在，特斯拉发布了全新产品AutoBidder，似乎是朝着这个目标迈出了下一步。

2019年，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)表示，该公司旗下能源部门Tesla Energy正在成为一家分布式的全球供电公司，其增长甚至可能超过汽车业务。马斯克认为，特斯拉将继续在住宅和电网上部署更多的太阳能和能源储存系统，并管理这些分布式系统，使其成为规模庞大的供电公司。

特斯拉已经开发了控制这些能源资产的软件，现在我们了解到其最新推出的软件Autobidder。该公司在其网站上描述称：“Autobidder为独立的发电商、供电公司和资本合作伙伴提供了自动将电池资产货币化的能力。AutoBidder是个实时交易和控制平台，提供基于价值的资产管理和投资组合优化，使所有者和运营商能够根据他们的业务目标和风险偏好配置实现收入最大化的运营策略。”

特斯拉表示，澳大利亚目前正在使用Autobidder来管理Hornsdale Power Reserve(HPR)，也就是众所周知的“特斯拉大电池”项目。该公司称：“Autobidder正在南澳大利亚州的Hornsdale Power Reserve(HPR)成功运营，并通过市场竞标增加了竞争，以压低能源价格。”

虽然因为使用特斯拉的电池组，Hornsdale Power Reserve(HPR)被称为“特斯拉大电池”，但它的所有者是法国可再生能源公司Neoen，该公司还在电池系统旁边运营着风力发电场。因此，特斯拉不仅为他们部署了PowerPack，还为他们提供了这个Autobidder软件。然而，新平台并不只适用于特斯拉的产品，而且似乎与任何类型的能量储存系统都能兼容。

特斯拉在其网站上添加了关于其Autobidder平台的信息：“Autobidder管理着数百兆瓦时的资产，在全球范围内提供了数十亿瓦时的电网服务。Autobidder在各种规模的电网上运作：从小型住宅系统到100兆瓦时电网等。有了硬件和软件之间的无缝集成，可以信任Autobidder在项目启动后立即获得收入，并在动态环境中全天候获取收入。”

这家汽车制造商表示，它还在利用其机器学习专业知识提供几个功能，包括：价格预测、负荷预测、发电量预测、调度优化以及智能竞价。

除了澳大利亚的大型电池系统，特斯拉也在与佛蒙特州Green Mountain Power共同部署Powerwall的项目中使用Autobidder。与此同时，特斯拉已经在英国申请了电力供应商牌照，迈出了成为英国能源供应商的第一步。

据报道，特斯拉正寻求在英国使用Autobidder。该公司消息人士透露，申请上述牌照的另一个目的可能是引入该公司的Autobidder平台。该平台可充当中间人，汇聚可再生能源供电商并进行能源交易。特斯拉已经在英国部署了几个Powerpack项目。