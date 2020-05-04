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298 元起，育碧《刺客信条：英灵殿》 PC 版预购开启

2020/5/4 14:59:11来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月4日消息 育碧官方近期宣布，刺客信条：英灵殿预购现已开启！立即成为维京战士！游戏分为普通版（售价298元）、黄金版（售价498元）和终极版（售价548元），预购任一版本游戏可以获得一项奖励任务“狂战士之道”。另外，终极版游戏包括游戏本体、季票以及终极组合包。2020年底正式发售。

扮演追求荣耀的的传奇维京战士艾沃尔，探索英格兰的黑暗时代，劫掠敌人，发展居民地并培育政治力量。

IT之家获悉，育碧官网介绍，到公元9世纪，化身成名为“艾沃尔”的维京战士。  面对饱受战火摧残的破碎故土，你带领着族人穿越冰冷的北海，踏上一片机遇之地 。

育碧官网：点此链接

为族人而战

成为艾沃尔的玩家离开了饱受战争摧残且资源匮乏的挪威，带领族人穿越冰冷的北海，抵达王权支离破碎但物产丰饶的英格兰土地。

发动攻势，带领族人创造荣耀，挖掘收割财富。

反抗战斗

在《刺客信条：英灵殿》中，为了建立家园的维京人被撒克逊人视为“野蛮的异教徒“，韦塞克斯国王阿尔弗雷德竭力想将维京人彻底铲除。

阿尔弗雷德将维京人视为野蛮的异教徒，并希望成为文明化的英格兰的唯一统治者。

荣耀之争

当维京人开始在新家园定居时，他们将遭遇包括韦塞克斯国王阿尔弗雷德在内的撒克逊人的抵抗。

玩家们可以通过选择扮演艾沃尔，尽管困难重重，也必须尽其所能，来捍卫自己关于英灵殿的梦想和荣耀。

自定义功能

为了让大家更好地代入这场史诗之旅，这一步作品也允许玩家进一步自定义自己在游戏中的形象。

你可以选择男性或女性角色来扮演艾沃尔，用工具定制发型，纹身，战争彩绘和身上的装备。

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关键词：刺客信条育碧

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