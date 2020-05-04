黑鲨游戏手机3 系列将于5月8日在欧洲上市

IT之家5月4日消息 据外媒phonearena的报道，小米将于下周在欧洲市场推出黑鲨游戏手机3 系列，具体来看，黑鲨3和黑鲨3 Pro将于5月8日在欧洲上市，黑鲨游戏手机3系列提供5G支持，使其非常适合欧洲市场。

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这两款手机都尚未定价，但是黑鲨游戏手机3在中国的售价约450欧元，而Pro版本的售价约为600欧元，外媒推测欧洲市场的价格会略微高一些。

据IT之家报道，黑鲨游戏手机3于3月3日正式发布，搭载高通骁龙865处理器，支持65W快充，售价3499元起。

黑鲨游戏手机3 Pro主要是新增了升降式实体游戏按键，包括1.5mm按键行程、100万次按键寿命、30万次升降寿命，自由升降单独控制，零时延零误触，支持按键自锁、跌落回收。此外，Pro版还支持游戏语音操控，支持为王者荣耀、和平精英等热门游戏设置语言指令，隔空完成游戏操作。另外，黑鲨游戏手机3 Pro采用了更大的7.1英寸、2K+、90Hz、10.7亿色显示屏，支持270Hz触控采样率、屏幕压感3.0。黑鲨游戏手机3 Pro拥有更大的5000mAh电池，支持65W快充，38分钟可完全充满，手机还采用正出音对称式立体声双1217超线性扬声器等等。