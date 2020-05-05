微软Surface Book 3已通过工信部认证，即将发布

IT之家5月5日消息 据Windowslatest报道，微软计划以两种不同的配置发布Surface Book 3，分别是13.5英寸和15英寸版本。继上周搭载Intel Ice Lake-U CPU的Surface Book 3通过能源之星认证后，这款产品也已在多个国家（包括马来西亚和中国）获得了认证。

SIRIM（马来西亚标准与工业研究院）认证再次确认了微软Surface Book 3支持Wi-Fi 6和Bluetooth 5。

从下面的屏幕截图中可以看到，Surface Book 3还通过了中国工信部（MIIT）认证。

IT之家了解到，根据能源之星认证信息显示，Surface Book 3的13.5英寸版本和15英寸版本搭载Intel Core i7-1065G7，同时据欧洲零售商名单显示，Surface Book 3还存在搭载Intel Core i5-10210U和Core i7-10510U的版本。Surface Book 3的RAM选项可能包括8GB，16GB和32GB，SSD选项为256GB，512GB甚至1TB。高配Surface Book 3的配置将包括Nvidia Quadro GPU，32GB RAM和1TB SSD，同时Surface Book 3也可采用Nvidia的GTX 16xx GPU。