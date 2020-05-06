沃达康：将开通非洲首张商用 5G 网络，已启用 20 个站点

南非跨国运营商沃达康集团宣称将开通非洲首张商用移动5G网络，通过利用已发放的临时频谱来加速其推出，以帮助该运营商在新冠病毒大流行期间满足日益增长的需求。

沃达康在一份声明中表示，它已在约翰内斯堡、比勒陀利亚和开普敦启用了20个5G站点，提供移动和固定无线接入（FWA）服务。

运营商使用了监管机构ICASA分配的3.5GHz频段上的50MHz的临时频谱，以加快其5G启动的步伐，并进一步缓解疫情爆发期间增加的流量。该运营商报告称，自4月初南非采取封锁措施以来，移动通信流量增长了40%。

沃达康首席执行官沙米尔·朱苏布（Shameel Joosub）表示，在南非推出这项服务的“时机非常重要，因为它将帮助我们在紧急状态下提高网络效率”。

“这主要是由于ICASA分配了临时频谱，这已经缓解了自封锁期开始以来我们所经历的网络拥塞。”他补充道。

沃达康表示，随着更多的智能手机、Wi-Fi和FWA路由器进入市场，它将扩大服务范围。该运营商当前提供LG V50 ThinQ 5G智能手机和华为5G CPE Pro路由器。

在今年早些时候签署了一份使用Liquid Telecom 3.5GHz频谱的漫游协议后，朱苏布概述了其推出5G网络的雄心。

2018年，沃达康宣称在非洲推出了首个5G服务，通过在莱索托部署FWA。