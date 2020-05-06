内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>通信

沃达康：将开通非洲首张商用 5G 网络，已启用 20 个站点

2020/5/6 9:20:54来源：C114中国通信网作者：蒋均牧责编：骑士评论：

南非跨国运营商沃达康集团宣称将开通非洲首张商用移动5G网络，通过利用已发放的临时频谱来加速其推出，以帮助该运营商在新冠病毒大流行期间满足日益增长的需求。

沃达康在一份声明中表示，它已在约翰内斯堡、比勒陀利亚和开普敦启用了20个5G站点，提供移动和固定无线接入（FWA）服务。

运营商使用了监管机构ICASA分配的3.5GHz频段上的50MHz的临时频谱，以加快其5G启动的步伐，并进一步缓解疫情爆发期间增加的流量。该运营商报告称，自4月初南非采取封锁措施以来，移动通信流量增长了40%。

沃达康首席执行官沙米尔·朱苏布（Shameel Joosub）表示，在南非推出这项服务的“时机非常重要，因为它将帮助我们在紧急状态下提高网络效率”。

“这主要是由于ICASA分配了临时频谱，这已经缓解了自封锁期开始以来我们所经历的网络拥塞。”他补充道。

沃达康表示，随着更多的智能手机、Wi-Fi和FWA路由器进入市场，它将扩大服务范围。该运营商当前提供LG V50 ThinQ 5G智能手机和华为5G CPE Pro路由器。

在今年早些时候签署了一份使用Liquid Telecom 3.5GHz频谱的漫游协议后，朱苏布概述了其推出5G网络的雄心。

2018年，沃达康宣称在非洲推出了首个5G服务，通过在莱索托部署FWA。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：5G非洲

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    