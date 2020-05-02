诺基亚称获得中国联通 5G 核心网部分订单

IT之家5月2日消息 诺基亚首席执行官拉吉夫·苏里（Rajeev Suri）在接受路透社采访时援引电信运营商发布的信息称，诺基亚已与华为和中兴通讯一起获得了中国联通5G核心网络订单。

Rajeev Suri说：“我们是中国联通唯一的5G核心网外国供应商。”

诺基亚在中国市场提供各种电信设备，但今年1月至3月，其大中华区收入同比下降29％。

中国联通没有发表评论，但诺基亚在其网站上已将诺基亚列为“2020年中国联通5GC集中采购项目”的第三名，仅次于华为和中兴，该项目涵盖两个核心网络项目。

Rajeev Suri补充说：“在5G核心网中，诺基亚应该会占到10％的市场份额，在虚拟化IMS中占到约17％的市场份额。”

核心网络是最关键的控件所在，最敏感的信息存储在其中，而外围无线电网络通常更大，包括天线塔、天线和其他无源设备。

IT之家此前报道，诺基亚在最近的招标中没有赢得中国三大运营商公司（中国移动，中国联通和中国电信）的任何5G无线网合同。

诺基亚表示，尽管追求5G无线电网络市场份额带来了巨大的盈利挑战，但诺基亚仍有望通过其广泛的电信业务在中国继续扮演“有意义的角色”。

Rajeev Suri表示，在5G无线电设备市场中，中国占全球市场的很大一部分，但从收入的角度来看并没有那么重要。

他说：“所以人们只说数量份额是50％到60％。但是，就收入份额，该市场的价值份额而言，大约是一半。” “然后，从中期来看，作为全球市场的一部分，利润份额实际上可以忽略不计。”