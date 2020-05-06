华为FreeBuds 3i真无线耳机发布：支持主动降噪，约792元

IT之家5月6日消息 去年，华为推出了升级版真无线耳机华为FreeBuds 3。几周前，华为FreeBuds 3i在网上曝光，现在该耳机已经发布，支持主动降噪等功能。

华为FreeBuds 3i采用了重新设计的外观，更加圆润，并采用了人体工程学设计。采用了10mm的大尺寸动态驱动单元，并拥有多个麦克风，具有主动降噪功能。

华为公司表示，这款耳机可以为你提供彻底的降噪体验，让你身临其境。此外，耳机还配备了常见的触摸式控制功能，用于播放/暂停和接听或结束通话等操作。

华为还表示，这款新耳机拥有高灵敏度振膜，经过精心调校，可提供真实、均衡的音频，低音强劲。当充电盒打开后，可以通过弹出的窗口自动配对。

电池续航方面，支持蓝牙5.0的华为FreeBuds 3i一次充电可提供长达3.5小时的音频播放时间，而充电盒则可提供长达14.5小时的电池续航时间。

IT之家了解到，为了确保耳机能完美地适合每个人，华为公司在包装中加入了四种尺寸的硅胶耳塞。华为FreeBuds 3i有两种颜色选择：陶瓷白和碳黑，在英国的售价为90英镑，约合792元。白色款将于5月20日开售，但黑色款将于6月17日开始发售。至于华为何时将这些耳塞推出到其他地区，还有待观察。