返回异常！长征五号B柔性充气式货物返回舱试验舱究竟是个啥

据中国载人航天工程办公室5月6日消息，长征五号B运载火箭搭载进行首次试验验证的柔性充气式货物返回舱试验舱，6日在返回过程中出现异常，专家正在对相关数据进行分析。

这里提到的柔性充气式货物返回舱试验舱究竟是个啥？

人类飞船返回大气层时，与空气产生高速摩擦，从而产生数千度的高温，所以飞船外层要覆盖“热盾”，比如航天飞机的绝热瓦、或者玻璃纤维复合材料，它们通过蒸发吸热来降低飞船的温度，从而保护里面的人员与物资。

而“柔性充气式货物返回舱试验舱”其本质就是“充气热盾”，其本质是通过充气外壳，减少太空飞船进入大气层的速度，保护飞船不受损害，进而降低成本，重复利用。美国曾在2012年进行过试验，不过后来并没有实用化。

图片来自观察者网

2014年，中国航天科工集团有限公司第二研究院创新性提出采用充气展开技术研制新型空间运输飞行器，可在提高空间载荷返回过程可靠性的同时，希望大大降低物资返回成本。

2018年，业内透露，中国正在基于空间充气展开、柔性防热、复合材料等技术，开发具有低成本、高承载比特征的新型空间货物运输飞行器。在此基础上，后续将采用新式复合材料舱体和新型环控生保等技术，形成系列化产品，为空间货物下行运输，远距离物资投送、回收等任务提供支撑。

据业内表示，这种充气外壳的难点在于，在高温下如何不破裂，从而保护飞船的安全。

而此项试验最终于5月6日首次进行。据最新消息，在返回过程中出现异常。不过探索之路从来都不是一帆风顺的，祝下次实验更顺利。