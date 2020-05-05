长征五号 B 运载火箭今天将首飞，搭载新一代载人飞船试验船

IT之家5月5日消息 央视新闻报道，今天下午，长征五号B运载火箭将搭载新一代载人飞船试验船执行首飞任务。长征五号B运载火箭，是我国首个一级半构型的大型运载火箭，主要用于近地轨道大型航天器发射，承担着我国载人空间站舱段等重大航天发射任务。

IT之家整理资料获知，长征五号B运载火箭主要用于空间站舱段等近地轨道大型航天器发射任务，是在长征五号运载火箭基础上改进研制的新型火箭，根据空间站任务要求新研制了大型整流罩，并对全箭进行了适应性改造。火箭全长约53.7米，芯一级直径5米，捆绑4个直径3. 35米助推器，整流罩长20. 5米、直径5. 2米，采用无毒无污染的液氧、液氢和煤油作为推进剂，起飞质量约849吨，近地轨道运载能力不小于22吨。

我国新一代载人飞船将同时兼顾近地轨道任务和更远的深空探测。研制团队采用了全新的防热材料和防热结构，耐热能力相当于神舟飞船的3~4倍。在返回再入控制上，也会保证落点精度、保证过载不超过航天员的承受范围。此次发射还将验证更加安全的“群伞+气囊”着陆方式，以及飞船可重复使用的相关技术。新一代载人飞船将力争实现返回舱可重复使用10次，并逐步降低成本。

新一代载人飞船试验船是为我国近地空间站运营和后续载人月球探测等任务研制，全长8.8米，发射质量21.6吨，具备高安全、高可靠、适应多任务和模块化设计特点，主要用于验证气动热防护、再入控制和群伞减速回收等关键技术。