货拉拉回应“搬家两公里要价5400元”：司机已被平台封号并清退

IT之家5月6日消息 针对网传“货拉拉不到两公里收费5400元”，货拉拉通过官方微博回应称，在事发后第一时间成立了专门处理小组，平台司机豆某行为严重违反平台规则，已被平台封号并清退，且终身不可再加入平台。

IT之家了解到，针对此次事件，货拉拉表示，将做出以下补偿措施：

1.此单运输和搬运费用全部免除。

2.货拉拉愿承担用户因此事件带来的购置门锁等一切后续花费。

3.针对给用户带来的精神伤害，货拉拉希望能与用户平等协商，给予补偿。

以下为货拉拉回应全文：