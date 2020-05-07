七彩虹iGame品牌日大促：i5-9400F+RTX 2060整机到手价4949元

IT之家5月7日消息 5月7日七彩虹开启iGame超级品牌日活动，活动覆盖显卡、主板、SSD、整机、游戏一体机多条产品线，搭载i5-9400F+RTX 2060的Sigma整机到手价仅需4949元。

IT之家了解到，iGame Sigma M500整机（新款i5-9400F+RTX 2060型号）开启预售满减活动，只需要支付100元定金即可参与减1000元活动，最低只需4949元即可到手。除此之外，今天iGame宣布，将旗下所有整机由一年免费上门升级为三年。品牌日之前购买的用户也无需担心，将自动升级，同样享有三年免费上门维修服务。

除了整机之外，5月1日至5月8日iGame品牌日活动期间购买iGame G-ONE游戏一体机全系列晒单返1000元购物券（京东E卡、天猫代金券），如购买iGame G-ONE（ i7+2060）机型另外即赠送价值1999元乐歌E2电动升降桌，购买iGame G-ONE（ RTX 2080）机型即赠送价值4500元梦想游戏场景改造设备（傲风电竞桌椅套装，雷蛇毒蝰鼠标、雷蛇萨诺狼蛛幻彩版游戏键盘、北海巨妖7.1耳机外设套装）。

在显卡方面，在2020年4月25日至5月10日期间下单购买iGame GeForce RTX 显卡产品、整机产品，即可获赠150元国服战网点。另外，用户在5月7日、8日iGame超级品牌日期间，于活动指定店铺购买iGame GeForce RTX 20系列显卡、iGame GeForce GTX 16系列显卡，还可参与此次以旧换新活动。老款显卡最高可抵1999元。

主板方面，活动期间CVN X570 GAMING PRO V14秒杀价1099元（送炫彩散热器），CVN X570M GAMING PRO V14秒杀价999元（送炫彩散热器）。

iGame超级品牌日期间，消费七彩虹主板、显卡、存储的七彩虹主板老用户，参与#白日梦想汇#话题，晒出你的七彩虹老主板，许愿升级板U套装，并按要求在“iGame玩家俱乐部”提交信息，官方将随机抽选3名用户，帮你达成心愿升级成Intel酷睿i7-10700KF+iGame Z490 Vulcan X。

七彩虹品牌日活动详细介绍：点此访问

天猫七彩虹iGame Sigma M500电竞主机券后4949元领50元券