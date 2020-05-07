领克05正式上市：搭载全新领克05智能网联系统，17.58万元起

IT之家5月7日消息 领克汽车旗下领克05于已正式上市，共推出五款配置车型，售价区间17.58——21.28万元。为感恩用户对领克05的支持与信赖，领克汽车特为前10000名领克05车主提供以下领享权益：时间限量版车主尊享价值4000元领享福利；劲Halo/耀Halo车主立享4000元领享金；劲Plus/耀Plus车主立享4000元领享金及极智选装包。同时，领克05首任车主均享有领克汽车终身免费质保、终身免费道路救援、终身免费数据流量的“三免”政策，金融礼遇最高可享36期免息。

领克05基于CMA架构打造，使用家族式设计语言，领克05搭载Drive-E系列的2.0T涡轮增压发动机，5500rpm输出187kW最大功率，1800-4800rpm转速区间可达350N·m峰值扭矩输出。搭配低惯量涡轮增压器，最快2秒内输出90%峰值扭矩，百公里加速仅需6.7秒。传动方面，与之匹配的是爱信8速手自一体变速箱，并配备了博格华纳第五代适时四驱系统。

在众多配置亮点中，由亿咖通科技为领克05深度定制、开发的全新领克05智能网联系统将为用户带来智能出行价值新体验。

领克05智能网联系统由亿咖通科技深度定制，采用顶级车规级量产芯片高通骁龙820A，性能提高55%，而能耗降低60%，实现座舱软硬件一体化融合。在实际使用过程中，开机速度、应用加载用时及流畅性大幅度提升，为领克05智能网联系统带来了更加快速、流畅的驾乘体验。

领克05智能网联系统也高度融合领克汽车“都市对立美学”风格，探索易用与审美的完美结合。

领克05车机屏幕采用康宁大猩猩玻璃并将In-cell屏内触控技术和IPS技术结合，使得12.7寸超大液晶屏成像效果更加细腻清晰，同时支持多种组合变化形式，随时间变化自动切换日夜模式。新增负一屏，将用户常用功能进行集中归类，贴合车载移动端使用场景，提升操作便捷性。同时中控屏还可以和仪表盘进行双屏互动，场景化切换，实现导航信息全覆盖，多媒体信息无缝同步，视觉快速捕捉，让驾驶体验更方便。

同时，领克05创新配备CSD指纹识别技术，可一键登录账户享受专属偏好设置。为你提供歌手专辑推荐、路况信息推荐、天气预警通知、日程信息推荐等。

领克05智能语音功能实现了飞跃性提升，语音对话实时上屏，实现“所说即可见”，实现智能语音云端数据处理、多轮会话、智能纠错、自定义回复、声源定位、定向拾音、可打断对话等，同时支持跨垂类语音回复，交互更加多元化，用近似人的表达方式，实现自然顺畅的全语境对话，响应速度提升了30%。

同时，基于亿咖通科技全栈语音云方案，可支持60个以上的垂类场景，涵盖了天气询问、酒店、机票/火车票、历史、人物、新闻查询等多领域的出行服务，支持查询室内室外环境、设备状态、室内温度、湿度、甚至是查询快递物流状况。平均语义处理速度提升2.3倍。

多媒体曲库升级，畅享千万首已授权曲库资源，为领克车主提供更多高品质歌曲，同时也通过“多音源融合” 融入进百度太合、爱听卓越、芒果动听、喜马拉雅、酷我音乐、腾讯新闻多个音频内容让操作变得更便捷。特别的是，成为LID多媒体会员，用户将会享有更多高品质无损音乐。

IT之家了解到，更多娱乐视听应用登陆应用市场，用户可以根据自己日常喜好随心选择高德导航、腾讯新闻、QQ音乐、酷我音乐、喜马拉雅、曹操顺风车、我的汽车等丰富的娱乐App。同时，领克05智能网联系统和京东京鱼座深度整合，打通车机与智能家电终端实现无界互联。