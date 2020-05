IT之家5月7日消息 根据TechPowerUp的报道,金士顿与魔力鸭合作推出了一款迷你机械键盘,名为HyperX x Ducky One 2 Mini,售价为109.99美元。

IT之家了解到,HyperX x Ducky One 2迷你机械键盘采用了金士顿HyperX红轴,拥有8000万点击寿命评级,键盘支持RGB背光,采用了Ducky One 2迷你键盘设计和Ducky PBT键帽。官方附送了USB Type-C to USB Type-A的线材,以及多款替换键帽。

HyperX Ducky One 2的迷你游戏键盘售价为109.99美元,将在HyperX的网上商店有限量发售,5月12日开始发售。