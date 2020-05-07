国内首份网络互助白皮书发布：八成参与者年收入低于10万

IT之家5月7日消息 5月7日，蚂蚁金服研究院发布全国首份《网络互助行业白皮书》。白皮书显示，2019年我国网络互助平台的实际参与人数为1.5亿，预计2025年将达到4.5亿人，覆盖中国14亿人口的32%左右。按照大病网络互助金总额在全社会大病医疗费用的占比统计，2019年网络互助将全国大病医疗费用平均保障水平从60%到提升到60.73%，贡献度为0.73%，预计2025年贡献度将上升到3%。

白皮书显示，79.46%成员年收入在10万元以下，72.1%来自三线及以下城市、农村；12.93%成员自述没有社保，68.40%成员自述没有商业保险。

白皮书显示，根据模型推算，2019年，我国社会大病医疗费用（不含商业健康保险）约为7300亿元，而大病网络互助金总额约为54亿元，网络互助金占比0.73%。也就是说，在我国居民大病医保基础上，2019年网络互助将全国大病医疗费用平均保障水平从60%提升到了60.73%，贡献度为0.73%。预计到2025年，网络互助的贡献度将增加至3%，即从60%提升至63%。

IT之家了解到，目前，我国医保制度中的基础大病保障能够解决投保人群60%左右的疾病负担费用，个人仍需支付40%甚至更多费用。根据白皮书，对于仅有基础医疗保险的大病救助对象，网络互助可使其个人支出负担从平均40%下降至20%以下。