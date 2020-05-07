消息称暴风TV CEO刘耀平已加盟小米电视

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IT之家5月7日消息 据电科技报道，近日有内部人士透露，暴风TV CEO刘耀平已加盟小米电视，目前并不清楚刘耀平将担任何种职务。
值得一提的是，今天刘耀平在个人微博发文称喝小米粥，定位也是在北京·清河的小米科技园，似乎是在暗示已经加入小米。
IT之家了解到，公开资料显示，刘耀平在21世纪初，曾在传统家电企业创维集团担任市场总监等职位。2014年，移动互联网爆发，刘耀平开始创业，联合暴风集团推出暴风互联网电视，被行业公认为“互联网电视第一人”。
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