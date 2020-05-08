全国首起暗网平台案告破！注册会员逾6万，充斥大量淫秽视频图片

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IT之家5月8日消息 荔枝新闻消息，无锡警方近日成功破获了一起利用暗网传播淫秽内容的案件，成功打掉了一个搭建在暗网里的违法网站。
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据办案民警介绍，警方通过技术手段对暗网网站开展侦查，以暗网和外网相结合的方式锁定嫌疑人及其所在的位置。
IT之家了解到，嫌疑人王某毕业于软件工程专业，其从2017年开始租用境外服务器在暗网上架设淫秽网站论坛。最后经警方勘验取证，网站用户达60506个，淫秽色情视频51部，色情图片214张。嫌疑人王某最终被判处有期徒刑。
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