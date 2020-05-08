内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>科学探索>天文航天

“终结者月球”：超高清月球图像呈现一张“麻子脸”

2020/5/8 7:56:20来源：新浪科技作者：叶倾城责编：懒猫评论：

北京时间5月8日消息，据国外媒体报道，月球近地一侧的每个陨坑边缘都存在蔓延阴影，以前所未有的高清晰度呈现地球引力束缚下的“麻子脸”。

image.png

今年4月，摄影师安德鲁·麦卡锡（Andrew McCarthy）发布了这张令人震惊的照片，他指出，该图像的高清晰效果达到前所未有的程度，原因很简单：这张月球图像实际上是“不可能拍摄获得的”。

麦卡锡说：“从这个视角来看，月球可能有点儿怪异，因为这是相机无法直接拍摄获得的，从盈月的两个星期中，我拍摄了大量月球图像，从中挑选了对比差异度最大的图像部分，将其拼凑在一起，从而呈现整个月球表面的丰富纹理结构。”

他所指的月球高对比差异度区域被称为“月球终结者”，这实际是月球表面一个细长的沙层线，或者是风化层，是月球近地一侧黑暗和光亮的分界线。该明暗分界线依据月球相位而不断移动，随着月球进出地球的阴影区域，每天都会呈现或者隐藏月球表面的新部分，因为“月球终结者”分界线加强了月球明暗面之间的对比，阴影看起来更加延伸，在“月球终结者”分界线附近的陨坑阴影更加明显。

麦卡锡每天晚上都将相机对准月球明暗面分界线附近的陨坑，持续观测拍摄两个星期，直到盈月期结束，整个月球表面逐渐亮起来。在月圆之时，他还拍摄了一系列高对比度、高清晰度的月球表面陨坑照片。

他指出，将这些图像部分合成一张图像令人感到“精疲力竭”，但最终获得的月球图像呈现出前所未有的详细结构，该图像被称为“极限终结者月球”。

这张不可能合成的图像不能被认为是真实的月球照片，该图像上的陨坑比实际表面的陨坑数量更多。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：月球图像

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    