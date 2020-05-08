“终结者月球”：超高清月球图像呈现一张“麻子脸”

北京时间5月8日消息，据国外媒体报道，月球近地一侧的每个陨坑边缘都存在蔓延阴影，以前所未有的高清晰度呈现地球引力束缚下的“麻子脸”。

今年4月，摄影师安德鲁·麦卡锡（Andrew McCarthy）发布了这张令人震惊的照片，他指出，该图像的高清晰效果达到前所未有的程度，原因很简单：这张月球图像实际上是“不可能拍摄获得的”。

麦卡锡说：“从这个视角来看，月球可能有点儿怪异，因为这是相机无法直接拍摄获得的，从盈月的两个星期中，我拍摄了大量月球图像，从中挑选了对比差异度最大的图像部分，将其拼凑在一起，从而呈现整个月球表面的丰富纹理结构。”

他所指的月球高对比差异度区域被称为“月球终结者”，这实际是月球表面一个细长的沙层线，或者是风化层，是月球近地一侧黑暗和光亮的分界线。该明暗分界线依据月球相位而不断移动，随着月球进出地球的阴影区域，每天都会呈现或者隐藏月球表面的新部分，因为“月球终结者”分界线加强了月球明暗面之间的对比，阴影看起来更加延伸，在“月球终结者”分界线附近的陨坑阴影更加明显。

麦卡锡每天晚上都将相机对准月球明暗面分界线附近的陨坑，持续观测拍摄两个星期，直到盈月期结束，整个月球表面逐渐亮起来。在月圆之时，他还拍摄了一系列高对比度、高清晰度的月球表面陨坑照片。

他指出，将这些图像部分合成一张图像令人感到“精疲力竭”，但最终获得的月球图像呈现出前所未有的详细结构，该图像被称为“极限终结者月球”。

这张不可能合成的图像不能被认为是真实的月球照片，该图像上的陨坑比实际表面的陨坑数量更多。