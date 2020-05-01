建造月球着陆器！NASA授予马斯克、贝索斯公司大单

5月1日消息，据外媒报道，当地时间周四，美国宇航局(NASA)宣布选中埃隆·马斯克(Elon Musk)旗下美国太空探索技术公司SpaceX、杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)的蓝色起源公司（Blue Origin）和Dynetics为其设计和建造月球着陆系统，以便在2024年之前将美国宇航员重新送上月球表面。

马斯克的SpaceX即将于5月份为NASA发射第一次载人任务，它也将开发星际飞船着陆系统，将机组人员和45公斤货物送上月球。SpaceX将使用自己的Super Heavy运载火箭发射星际飞船，这是SpaceX目前正在开发的、完全可重复使用的航天器，可用于执行轨道、月球和火星任务。Super Heavy目前也在开发中，它将作为完全可重复使用的助推器，将质量庞大、装满有效载荷的星际飞船推向轨道。

图：SpaceX载人级星际飞船渲染图

NASA表示，选择星际飞船有助于其实现长期目标，因为这种航天器的设计灵活，能够在地球轨道上为运送宇航员的长途旅行提供“太空加油”。SpaceX的提议包括提供飞行器之间空间推进剂转移演示，以及在月球上进行无人驾驶测试着陆。

2019年，贝索斯公布了蓝色起源公司设计的月球着陆器“蓝月亮”，它使用了更传统的设计，着陆器分为上升级和下降级系统，没有星际飞船的设计那样完整。蓝色起源公司计划使用自己的重型火箭“新格伦号”（New Glenn）发射月球着陆系统。

图：蓝色起源公司的蓝月亮着陆器渲染图

蓝色起源公司计划让洛克希德·马丁公司(Lockheed Martin)制造上升级系统，诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman)将提供将着陆器从运载火箭转移到其下降位置的系统，蓝色起源公司制造着陆器本身和下降级系统，德雷珀公司(Draper)则提供航空电子设备和降落导航。

最近被Leidos Holdings收购的太空公司Dynetics在太空和国防方面拥有悠久的专业知识，最初成立于1969年。它将组建由25个合作伙伴组成的团队，开发载人着陆系统，包括具有上升和下降能力的着陆器。Dynetics计划利用波音-洛克希德合资企业联合发射联盟公司(ULA)的“火神”火箭发射其着陆器。Dynetics正在与包括内华达山脉公司(Sierra Nevada)在内的多家分包商合作开发其系统。

图：Dynetics载人着陆系统概念设计

这三家公司将分享NASA价值9.67亿美元的合同，但目前尚不清楚每家公司将收到具体多少金额。令人感到意外的是，NASA长期承包商波音公司没有被选中。与50年前将宇航员送上月球的阿波罗计划不同，NASA正为在月球上建立永久基地做准备。该机构表示，这最终将使人类能够到达火星。

NASA局长吉姆·布里登斯廷(Jim Bridenstine)表示：“我们正在贯彻总统的太空政策指令。”他称这一选择是“历史性的”。NASA人类着陆系统项目经理丽莎·沃森-摩根(Lisa Watson-Morgan)表示，选择三家供应商可以让NASA有更多选择的余地，以防其中一家公司在开发方面落后。