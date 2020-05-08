【IT之家评测室】海信彩墨屏阅读手机A5C体验：突破黑白，零蓝光彩色阅读

作为首批搭载彩色水墨屏的设备，海信彩墨屏阅读手机A5C现已上市，5.84英寸屏幕，4GB+64GB售价1699元。IT之家现已拿到了一款墨玉黑配色A5C，接下来就让我们一起了解一下这款彩色水墨屏手机体验如何吧。

外观设计

海信阅读手机A5C整体采用了简约的设计，外观素雅，有墨玉黑、汉白玉、天韵蓝和竹雅绿四种配色，IT之家体验的这款是墨玉黑配色。

海信阅读手机A5C正面搭载了一个5.84英寸的彩色水墨屏，分辨率为1440×720p，可以显示4096种色彩，采用了彩色印刷式电子纸显示技术，在不开启背光灯的情况下不自主发光，通过全反射外界光让眼睛感知色彩。

机身背面采用了极简的设计语言，单摄像头、闪光灯和海信的标志在都在机身一侧，剩下的区域都是留白设计，整体非常耐看。除此之外，机身背面还采用了亲肤质涂层，摸起来非常细腻，同时还有防滑的功效。

作为一款搭载了4000mAh大电池的手机，海信阅读手机A5C的宽度为74.6mm，厚度为8.1mm，机身重量为158g，机身还采用了微弧设计，更加适合单手握持。

按键方面，海信阅读手机A5C右侧是电源键和音量键盘，左侧搭载了一枚“墨智键”，支持功能定制，可以设置为一键启动阅读应用、开关背光灯、屏幕刷新、整页翻屏等功能，方便在碎片时间快速进入阅读。

接口方面，海信阅读手机A5C的下方搭载了3.5mm耳机接口，另外手机还内置了ES9318 Hi-Fi芯片，用耳机听歌更有感觉。遗憾的是海信A5C仍旧搭载了Micro-USB充电接口，自带的充电器支持和5V2A充电。

什么是彩色水墨屏？

在体验这款手机之前，我们有必要先来了解一下彩色水墨屏。谈到水墨屏就不得不提E ink 元太科技，海信阅读手机A5C采用的就是这家公司的印刷式彩色电子纸技术。

那么，什么是印刷式彩色电子纸呢？根据元太科技官方的介绍，印刷式彩色电子纸技术(Print-Color ePaper)是E-Ink自主研发、制造生产的新型彩色电子纸技术。印刷式彩色电子纸在传统的黑白显示层之上增加了一层彩色滤光片。官方表示，运用新型彩色印刷式技术结合电子纸显示技术，显示反应速度快，如同黑白电子纸一样可以长时间阅读且不伤眼，显示色彩柔和温润，较过去的玻璃彩色滤光片电子纸更加轻薄，且具备较好的光学质量，更适合应用于电纸书及电子纸笔记。2020年彩色电子纸将实现量产，彩色电子纸应用将大规模落地。

使用体验

作为一款专注于阅读的手机，买海信阅读手机A5C，买的就是它的这块5.84英寸彩色水墨屏。用过电纸书的小伙伴都知道，在光线充足的情况下水墨屏无需背光也能看得清清楚楚，更不用担心蓝光了，这也是大部分人买水墨屏手机的原因。

4096色突破黑白限制

与以往不同，海信阅读手机A5C首次支持了4096色，虽然比不上目前主流手机的1600万色，但相比原来的黑白灰还是有了质的突破。海信以756色卡挑选基色调，综合颜色使用表现选定适合水墨屏的及色调进行了定义和设计，颜色素雅清淡，柔和不刺眼。以下是官方的演示壁纸，大家可以大致看出4096色可以呈现出怎样的效果。

文字阅读软件体验

海信阅读手机A5C与京东读书、掌阅、QQ阅读、咪咕读书和人民阅读五个内容平台进行了深度合作，手机也预装了多款阅读软件。官方默认的快速启动阅读软件为京东阅读。

在阅读时，我们可以用音量键进行前后翻页，就纯文字阅读而言海信A5C翻页反应迅速。在清晰模式下，文字刷新几乎没有前页的重影；在流畅模式下，文字刷新速度更快，几乎达到主流非水墨屏智能手机的水平，但此时文字的背景会出现一些重影，可通过双击左侧的墨智键进行刷新。

漫画软件体验

IT之家用腾讯动漫进行了体验，如下图所示漫画在1440×720的分辨率下画面清晰，颜色虽然谈不上艳丽但也比黑白灰更有层次感。

相比纯文字阅读，彩色漫画阅读带来的刷新负载更高。此时如果开启清晰模式，刷新速度会慢一些，如果打开流畅模式的话，刷新会快很多，画质则会有所下降。

图文新闻类软件体验

我们用海信阅读手机A5C进行了IT之家的阅读体验，与漫画模式相似，启动清晰模式时画质相对细腻，但刷新的速度较慢；开启流畅模式，牺牲一些画质，就可以实现流畅的图文资讯浏览。

必备软件体验

如果把海信阅读手机A5C作为日常使用的主力机的话，支付宝和微信等必备软件的使用体验也是至关重要的。海信阅读手机A5C采用了高通骁龙439处理器，配置了4GB内存和64GB储存，从硬件上来看可以满足日常应用的使用。开启流畅模式，操作跟手，可以满足日常聊天或移动支付的要求。

续航

众所周知，电子墨水屏在不开启背光的时候运行非常省电，海信阅读手机A5C搭载了4000mAh大电池，官方称连续阅读可以达到62-93小时。在实际测试中，打开阅读软件的自动翻页功能，关闭背光，开启WiFi，一小时掉电2%。

总结

近年来，海信不断在水墨屏领域手机领域深耕，开辟出了智能手机发展的另一条道路。海信阅读手机A5C更是首批搭载了元太科技最新的印刷式彩色电子纸技术，在原来的黑白屏基础上增加淡淡的彩色，更加适合漫画或者图文类的阅读。

总的来看，这款阅读手机可以作为一款备用机使用，不看书的时候可以作为电子闹钟摆在桌面上，实用又美观。另外，如果你是一名立志求学的学生，这款手机会让你彻底打消看视频打游戏的兴趣，从而实现硬件级的防沉迷。价格方面，1699元集合了入门级性能手机和彩屏阅读器的功能，也满足备用机和“学习机”的预算标准。