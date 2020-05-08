惠普 ENVY13/15系列笔记本国行发布：全新ID，5299元起

IT之家5月8日消息 根据惠普官方的消息，今天惠普在国内发布了4款ENVY笔记本新品，即惠普ENVY15高性能创意设计本、惠普ENVY13微边框轻薄本、惠普ENVY x360 13可触控变形本和惠普ENVY x360 15可触控变形本，采用全新ID，在性能、屏幕和多个细节之处升级。

惠普ENVY15高性能创意设计本

IT之家了解到，ENVY15专为设计师族群打造，是一款具备专业设计素质的高性能轻薄本。它应用了极简ID设计，配备4K AMOLED屏幕选择。

参数方面，ENVY15 采用15.6英寸的400流明 4K AMOLED显示屏，屏占比高达82.6%，色域覆盖100% DCI-P3，达到100000:1 对比度和ΔE<2的出厂色彩校准，预装HP Display Control 一键调色功能，支持网页（sRGB），图片（Adobe RGB），电影（DCI-P3）之间的色域切换。

外观上，ENVY15采用全新ID，精致的铝合金外壳搭配钻石切割工艺，整机轻至2.1Kg，机身薄至18.5mm。ENVY15的触控板采用玻璃材质，还采用多合一超级键盘，集成电源、摄像头开关、静音麦克风、指纹识别器和惠普Command Center等多个功能键。

ENVY15搭载十代英特尔酷睿i9（H系列）处理器，可选GTX 1650ti 或Max-Q设计的NVIDIAGeForce RTX 2060 Max-Q 显卡。在存储上，其最高可选32GB DDR4-2933双通道内存+2TB PCle NVMe固态硬盘。此外，ENVY15是惠普ENVY家族中首个采用游戏级散热系统的机型，相比于传统的热管设计，该系统搭载均热板散热解决方案，可大幅提升处理器冗余功率。

惠普ENVY13微边框轻薄本

惠普ENVY13微边框轻薄本轻至1.3Kg，机身最厚处仅16.9mm，轻盈便携，如影随形。性能上，ENVY13最高搭载第十代英特尔®酷睿™处理器，最高可选16GB DDR4-3200内存+1TB PCle NVMe固态硬盘，最高搭配MX350 2GB显卡。除此之外，ENVY13还支持长达19.5小时的电池续航时间。

惠普ENVY x360 13可触控变形本

惠普ENVY x360 13可触控变形本采用360度可翻转屏幕，可自由切换为笔记本模式、平板模式、站立模式和帐篷模式中的任一形态。性能方面，ENVY x360 13可触控变形本搭载AMD Radeon Ryzen™4000系列移动处理器和Radeon™显卡，配合最高16GB DDR4-3200双通道高速内存。ENVY x360 13可触控变形本还配备2个标准USB 3.1 Gen1接口，1个USB-C接口，1个micro SD读卡器，更有HDMI接口支持扩展第二块屏幕。

惠普ENVY x360 15可触控变形本

惠普ENVY x360 15可触控变形本搭载全新15.6英寸触控屏，并提供1W低功耗高亮全高清显示屏配置选择，拥有400nits亮度、100% sRGB色域。性能方面，ENVY x360 15可触控变形本搭载第十代英特尔®酷睿™处理器，搭配NVIDIA® GeForce®MX330 4G GDDR5大内存独立显卡。在续航方面，ENVY x360 15可触控变形本拥有长达18.5小时的电池续航时间。



价格与发售时间