调查显示：逾半数特斯拉员工认为马斯克的推文正在伤害公司

5月8日消息，据国外媒体报道，一项调查显示，超半数特斯拉员工认为，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）的推文正在伤害公司。

鉴于马斯克最近在推特上发表的有关新冠病毒大流行和特斯拉股价的言论，Blind网站决定对50多名特斯拉员工用户进行调查，以了解他们对马斯克言论的看法。

调查结果显示：53.7%的受访者认为，马斯克的推文正在伤害公司；26.1%的受访者认为，马斯克是个天才；10.9%的受访者认为，马斯克被误解了；10.9%的受访者认为，马斯克是互联网巨魔；43.5%的受访者认为，马斯克是以上三者的结合。

近期，马斯克在推特上就疫情和应对疫情危机的一些措施表达了一些存有争议的观点。

上周五，他还发表推文表示，“特斯拉股价太高了。”受此消息影响，该公司股价在当天收盘时大跌10.3%，公司市值也蒸发约130亿美元。

马斯克发表的这条推文不仅导致特斯拉股价大跌，还可能导致他违反去年他与美国证券交易委员会（SEC）达成的一项协议，即他发布的任何可能影响特斯拉股价的推文，都将在发布前进行审核。

此外，5月1日，马斯克发推文称，他将不再拥有房子。他并非开玩笑，而是真的付诸了实践。5月3日，马斯克在洛杉矶的两座豪宅分别以3000万美元和950万美元在房地产网站挂牌出售。