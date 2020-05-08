“大嘴”马斯克播客采访：巴菲特工作很无聊，未来打算租房住

特斯拉公司CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在周四参加了播客节目《乔·罗根秀》(Joe Rogan Experience)，接受了喜剧演员、播客主持人乔·罗根(Joe Rogan)的采访。

图1：马斯克接受播客采访

这是马斯克第二次参加《乔·罗根秀》，上一次是在2018年。马斯克上一次参加节目时吸大烟、喝酒、耍剑，惹了不少争议。这一次，马斯克也放了不少“狠话”。



由于这次马斯克参加节目正值他的第六个儿子刚出生不久，节目一开场罗根就问起了马斯克为孩子取得那个奇怪名字。

小儿子名字主要是女友的想法

马斯克之前称，小儿子的姓名为“X Æ A-12 Musk”。许多网友甚至都不知道这个名字的发音，更别提它的含义了。于是，罗根立即向马斯克发问：“你怎么读这个名字，是否只是个占位符(还没起好名字)？”

“首先，这个名字实际上主要是女友想出来的，”马斯克说，“我指的是字母X。然后AE的发音为‘ash’[æʃ]，后面的A-12是我想出来的。A-12是为了纪念SR-71侦察机的前身Archangel 12。它是史上最酷的飞机。”因此，“X Æ A-12”的读法就是“X-ash-A-twelve”。

亿万富翁是个贬义词 巴菲特的工作很无聊

两人在节目中聊到了马斯克近期的一个决定，即抛售大部分有形资产。马斯克称，近几年，亿万富翁已经成为了 一个贬义词，就好像这是件坏事一样。他直言，自己不是“股神”巴菲特的铁杆粉丝，因为巴菲特做了许多资本配置事情，读了许多公司的年报，老实说这很无聊。

遭遇隐私麻烦 将来租房

图2：马斯克要卖掉房产

他还说自己遭遇了隐私问题，包括一些人翻墙到他家里，为此他不得不买下住宅周围的其他房子。马斯克目前拥有7座豪宅，他在上周五宣布计划放弃几乎所有有形资产，不再拥有房产。马斯克说，未来他将租房住。

人才应该聚焦创新 而不是投身金融和法律行业

马斯克称，太多人才投身金融和法律行业，他们应该聚焦创新，从事制造行业。他表示，制造业已经从一个被高度认可的工作变成了一个“被人看不起”的工作，尽管它的价值未变。

脑机接口或在一年内植入人脑

聊到马斯克的脑机接口公司Neuralink，马斯克表示，Neuralink可能会向人脑中加入第三层数字超级智能(digital superintelligence)，终极目标是将人类与人工智能连接。他是，从某种程度上讲，人类已经是半机械人。他说，人们需要非常小心地将电极线插入脑中，然后缝合。它会把人脑中的任何地方给连接起来，可能会让人们恢复视力和肢体机能。这种设备可能会在一年内植入人脑中，但他自己只会在保证成功的情况下植入。

美国封城“违宪” 经济会快速重启

谈到美国各州的封城措施，马斯克认为这是“违宪”行为，“居家令”做得太过了，撑不住在美国最高法院的挑战，美国对于这次新冠肺炎疫情的应对可以被视为迎战未来更致命病毒的一种“演练”。他认为，美国经济将在近期快速重启。

新款Roadster跑车推迟上市

马斯克称，新款Roadster跑车将推迟上市，因为它要让位于其他车型的开发，公司还要量产Model Y、建造柏林超级工厂、生产特斯拉Semi、特斯拉Cybertruck。

政府只启动印钞机没什么用

为了提振经济，美国推出了2万亿美元的刺激方案。马斯克认为，只是印钞票而不从事生产和服务没什么用。“如果你不生产东西，就没东西可用，”他说，“你不能只是利用刺激方案来解决事情。”