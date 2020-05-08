母亲节将至，推荐一波品质好礼

一年一度的母亲节马上要到了，因为五一调休政策，母亲节所在的周末变成了单休，可能很多小伙伴没时间跟妈妈一起过节，但是千万不要忘记在节日那天跟妈妈说一句节日快乐。每到这种节日，都会有很多小伙伴纠结礼物选择，笔者集思广益，总结了一波适合母亲节送给妈妈的品质好礼，分享给大家。

真丝丝巾

一条靓丽的丝巾不仅能在整体穿搭中起到画龙点睛的作用，必要时还能用来遮阳，或者系在包包上当做点缀，美观和实用性兼具。丝巾的材质和款式很多，这里建议大家选择真丝材质的经典款丝巾，颜色鲜艳款式百搭，适合妈妈日常佩戴。

丝巾的风格千变万化，大家可以根据妈妈平日喜好的风格进行挑选。如果喜欢传统文化，国内各大博物馆文创店铺以文物为灵感的周边真丝丝巾就是一个不错的选择，让这份礼物多了些文化气息。如果你的妈妈是一个时尚爱好者，那么选择她喜欢的品牌丝巾比较不容易出错。相对动辄上万的大牌包来说，同品牌的丝巾也是个上档次又极具性价比的选择。

陕西历史博物馆长条丝巾百搭真丝女文艺桑蚕丝气质款

TORY BURCH 汤丽柏琦 双T Logo 撞色条纹印花方型丝巾

按摩器材

经常久坐办公难免会产生肩颈疼痛等问题，送妈妈一个能够随时随地放松肌肉的按摩仪，让她告别身体疲劳。小巧轻便的按摩仪适合随身携带，外出也能够无拘束地释放压力。目前也有很多智能按摩仪具有语音识别功能，相当于在按摩仪中内置了一台智能音箱，在按摩中无形体会到科技的附加感。

倍轻松iSeeX声控护眼仪眼保仪眼睛按摩智能眼部按摩器

当然 如果你财力雄厚，场地允许，那么送妈妈一台按摩椅绝对是一个极佳的选择。往按摩椅上一躺，感受立体气囊的循环按压，一天的疲惫一扫而空。

天猫精灵QUEEN美妆镜

爱美之心人皆有之，更何况是妈妈呢？ IT之家这里推荐的是天猫精灵QUEEN美妆镜，推荐原因有三：做工精致、内置语音功能、适合女性化妆时使用。

QUEEN美妆镜不只是一个镜子，更是一个内置天猫精灵的智能音箱和补光灯。美妆镜将智能音箱、美妆镜、补光灯结合在一起，既能满足女性用户日常的化妆需求也能通过内置的天猫精灵语音助手进行家庭IoT设备的控制、聊天购物、信息查询等功能。

猫精灵QUEEN智能语音美妆镜化妆镜台式LED灯梳妆镜

石头扫地机器人T7

每年的母亲节“送礼清单”，石头扫地机器人都是必选项目，一方面，石头扫地机器人性价比十足，是目前最值得购买的国产扫地机器人，另一方面，石头扫地机器人产品体验近两年来不断拔高，产品力越来越强。

前一阵，石头扫地机器人发布了旗舰T7，T7拥有聪明的拖扫算法、更合理的人性化操作，是石头科技最新技术成果的集大成之作。T7的优惠价为2599元，送礼有面子也拿得出手。当然，妈妈们有了T7之后，是真的可以丢掉传统的扫帚了。

T7的智能体现在方方面面，比如电控水箱，石头扫地机机器人有着一套非常严谨和合理化的算法，厨房需要扫拖地，而卫生间只需要扫地，那么在T7的运行过程中，它会先去卫生间打扫，扫完地之后，方才打湿拖布去厨房拖地。再比如在避障方面，在一些复杂的应用场景，比如桌凳地下，障碍物较多的时候，T7绝对不会是愣头青式的横冲直撞，而是会通过身上复杂的传感器和激光导航，将边边角角清理干净的同时，极可能的避免碰撞。

再比如T7还支持语音操控、远程控制等等，在公司上班动动手机就能控制家里的T7进行清理作业，每次回家之前都会给你打扫的干干净净，让妈妈们的心情更愉悦，再也不会因为这些繁琐的家庭劳务而皱了眉头。智能产品，就是为人类服务的，T7将这个理念贯彻的非常到底，送一台T7给妈妈，是真真正正的用科技改变生活。

苹果iPad 10.2英寸

闲暇时间，不少妈妈都喜欢刷刷剧看看电影，这里推荐送一台苹果iPad平板电脑，选择iPad的原因也很简单——操作简单，易上手。特别是对一些对电子产品使用不怎么通透的小白妈妈们来说，iPad的傻瓜式操作绝对不会让妈妈们产生太多体验上的后顾之忧。

IT之家推荐苹果iPad 10.2英寸，不推荐iPad Pro原因也很简单，Pro的专业性太强，更偏向生产力多一些，妈妈们只是用来看剧显然有些浪费。新款iPad mini也不错，但屏幕稍小了一些，无法和智能手机形成大小屏互补。

苹果iPad 10.2英寸是一个非常不错的选择，即便是搭载了稍旧一点的A10 Fu芯片，但对妈妈们来说也绝对是够用，性能上用个两三年是没有什么大问题的，更何况128GB的价格还不足3000元，性价比十足。

每个人对产品都有着自己的理解和看法，选择适合自己的才是最重要的。欢迎大家在评论区踊跃发言，母亲节你准备了什么礼物呢？