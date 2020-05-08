比特大陆声明：詹克团已不担任任何职务，有关部门登记错误

IT之家5月8日消息 根据国内媒体财经网的消息，今天上午11时左右，比特大陆原创始人之一的詹克团在海淀区政务服务中心二楼52号窗口领取营业执照时，执照被一群不明身份的人抢走，据悉，该执照为比特大陆公司的营业执照，其中法人为詹克团。随后，詹克团方向所属上地派出所报警，目前这件事还在处理中。

IT之家发现，今天下午，北京比特大陆官方在微博上发布了声明，声明称詹克团已不在“北京比特”担任任何职务，市场监管部门公示登记显示詹克团为我司法定代表人属于登记错误。

同时，比特大陆称，詹克团冒充“北京比特”法定代表人违法从事的任何行为，均不予承认，并保留追究詹克团及相关方法律责任的权利。

以下为比特大陆声明全文：

北京比特大陆科技有限公司（以下简称“北京比特”）为外商独资企业，唯一股东为注册于中国香港的Bitmain Technologies Limited（以下简称“香港比特”）。

2019年10月28日，“北京比特”的唯一股东“香港比特”做出股东决定，免去詹克团的执行董事职务，以及法定代表人资格；随后，“北京比特”与詹克团解除了劳动合同。

目前，詹克团已不在“北京比特”担任任何职务。市场监管部门公示登记显示詹克团为我司法定代表人属于登记错误，且严重违反《公司法》的规定。刘路遥为“北京比特”现行合法有效的法定代表人。

在此期间，詹克团冒充“北京比特”法定代表人违法从事的任何行为，我司均不予承认，并保留追究詹克团及相关方法律责任的权利。

特此声明。

北京比特大陆科技有限公司

2020年5月8日