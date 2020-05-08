魅族17/17 Pro正式发布：全平衡设计/后置四摄，3699元起

IT之家5月8日消息 今天下午魅族举办了魅族17系列 5G 梦想旗舰发布会，正式发布了魅族17系列新机。

魅族17采用了一块6.6 英寸三星定制Super AMOLED显示屏，支持90帧刷新率，100% 的 DCI-P3 色域覆盖以及视网膜色彩，局部峰值亮度高达1100nit ，并且支持 0.15s Super mTouch 屏下指纹解锁系统。右上角有一个 2.99 mm 孔径的微孔，最大程度避免视觉入侵，屏占比高达 92.2% ，听音表现提升 30% 的第三代「双」·超线性扬声器也成功入驻窄边。

此外，魅族还针对屏幕打孔进行了贴心的设计，在微孔上，环形电量显示成为一个有趣又精致的视觉功能，你可以自由选择是否开启；在前置摄像头被调用时，微孔会闪烁一下，这将提醒你某些 APP 在你不知情的情况下调用了前置摄像，保护你的隐私。

外观设计方面，魅族17采用了全平衡设计，50:50 重量平衡设计带来了更出色的手持体验，不但机身重量平衡，视觉上同样五环居中平衡；超过 20 层镀膜的次代机刻电镀工艺让后盖质感出众。魅族 17 带来了三种配色：松深入墨、十七度灰色，以及磨砂工艺的 AG 梦幻独角兽。

性能方面，魅族 17 配备主频达 2.84GHz 的高通骁龙 865 处理器，搭载的 Adreno 650 GPU 。同时，标配 8G + 128G/256G UFS 3.1 高速闪存。内置4500mAh电池，支持30W Super mCharge快充，半个小时能充入 56% 电量。

摄像头方面，魅族17搭载6400万全场景四摄，分别是：6400万像素IMX686主摄，ƒ/1.8 大光圈，等效焦距 26 毫米；1200W 景深镜头；500W 专业的微距镜头；800W 像素的 118° 超广角镜头，等效焦距 16mm，另外经典环形闪光灯也得到保留。此外，魅族17搭载了2000万像素前置摄像头，支持超级夜间模式 3.0、屏幕补光。

其它方面，魅族17还支持mSmart 5G 快省稳技术、智能全功能 NFC、360° 智能环绕天线、搭载基于 Android 10 的 Flyme 8.1 稳定版、

除了标准版外，魅族17 Pro也一同亮相，标配 LPDDR5内存，相对 LPDDR4X 综合性能提升了 20%。支持 27W 无线超充，30 分钟可以充入 47%，还支持夜间智能充电、无线反充。全系采用陶瓷机身，一体成型的陶瓷后盖，采用物理气象沉积工艺，颜色提供乌金、定白，以及与晓芳窑联合设计的天青。

魅族 17 Pro 还采用 6400W 全场景 AR 专业影像系统，相机系统可以实现 26mm-210mm 的全焦段混合无损变焦；定制高达 129°、等效焦距 15mm 的3200W 超广角不仅超广，连微距也可输出 3200 W像素画质；再加上全球首发三星的 S5K33D 深感探测器，构成了全场景 AR 专业影像系统。人像虚化不仅支持照片，视频也不在话下，还有独享的 3D 相机、3D 壁纸、AR 尺子、AR 夜视仪这一系列趣味功能。

价格与开售信息方面，魅族17 8+128GB 售价 3699 元，8+256GB 3999 元；魅族17 Pro 8+128GB 售价 4299 元，12+256GB 4699 元，今天17点开启预购，5 月 11 日全渠道开启首销。



IT之家了解到，针对售后，17 系列将享受终身尊享 VIP 服务，上门维修免服务费 1 次或者寄修免来回运费 1 次，首销当日购买还可获得 18 个月的超长保修。此外，魅族还推出了政企定制服务。

此外，魅族还带来了一款魅族 17 Pro 晓芳窑艺术典藏版，魅族与晓芳窑联合设计重现了『天青』。典藏版中，手机正面为白，背有主理人蔡晓芳的签名，同时附赠一个晓芳窑汝窑葵口盏杯。该典藏版 12 + 256GB 售价 9999 元，5 月 25 日 10:00 开售。