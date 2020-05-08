Canalys：苹果、三星、Redmi包揽Q1全球十大热销机型

IT之家5月8日消息 日前，权威调研机构Canalys公布了2020年第一季度全球智能手机市场数据报告，报告统计了当季度全球市场最为畅销的机型，苹果、三星以及Redmi三个品牌包揽了前十的全部席位。

其中iPhone 11是Q1全球最畅销的手机，位列第二位的是Redmi Note8，三星Galaxy A51和Galaxy A10s分列三四位，Q1全球10大畅销手机中苹果占三席，三星占四席，Redmi占三席。

Redmi作为唯一入围的中国手机厂商，旗下有三款机型入围，分别是Redmi Note 8/8T、Redmi Note 8 Pro和Redmi 8A，其中Redmi 8A位列第九，Redmi Note 8 Pro位列第五，Redmi Note 8/8T的表现最为亮眼，成功跻身第二，仅落后于苹果iPhone 11，成为当季度全球最为畅销的Android机型。

IT之家了解到，实际上，在Canalys公布的2019年第四季度的数据报告中，Redmi Note 8系列的两款机型就已经入围当季度的全球前十畅销机型，Redmi Note 8/8T位列第六、Redmi Note 8 Pro位列第十。