空客将在机场安检测试新型“电子鼻”，嗅探犬面临失业

5月8日消息，据国外媒体报道，欧洲飞机制造商空中客车公司计划于今年年底开始在机场安检通道测试一种可嗅探出炸弹或危险化学品的“电子鼻”传感器。

据悉，这种传感器设备外观像是水母，由硅谷生物科技初创公司Koniku开发。据报道，这种传感器设备可利用活性生物细胞“嗅探”出机场的危险化学品和炸弹，甚至可能检测到诸如新型冠状病毒等传染性病毒。

Koniku所开发的技术将活性细胞与微处理器结合起来，以探测出爆炸物。这种传感器可以粘在机场航站楼或飞机机舱的内壁上。

Koniku公司创始人Oshiorenoya Agabi表示：“我们已经开发出一种能够探测特殊气味的技术。它能闻到空气中的气味，并告诉你空气中有什么。”“我们所做的是提取活性生物细胞，比如说人胚肾细胞或者是星形胶质细胞，然后对它们进行基因改造，使其具有嗅觉感受器。”

空中客车的演示显示，这些设备还可以部署在飞机前部的行李架外侧，以加强检测。

两家公司将在2020年底前合作在机场进行现场测试，多个气味检测传感器将被放置在选定的机场安检通道中。这些传感器目前还处于原型阶段。

这一消息宣布之际，疫情蔓延已经对整个航空业造成了严重影响，航空公司也一直在尝试恢复旅客信心的各种方法。“电子鼻”传感器的进步可能会让顾客再次乘坐飞机。

这是革命性的进步，因为气味检测在航空安全中起着至关重要的作用，目前安检人员只能利用专门训练的犬只对行李和乘客进行嗅探。如果狗狗的工作被机器人抢走，它们该怎么办？希望这些聪明的家伙能找到新家。