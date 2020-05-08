尼康 D6 旗舰单反5月22日开卖，售价44800元

IT之家5月8日消息 根据尼康官方的消息，尼康FX格式数码单反相机尼康D6计划将于2020年5月22日正式开始销售，机身售价为44800元。

IT之家曾报道，尼康新的D6，通过对其上一代机型尼康D5进行了很大的改进，实现了强大的自动对焦性能。该机型新的105点自动对焦系统中的所有对焦点都使用十字型传感器，并且所有的对焦点都是可选的。分组区域自动对焦（AF）选项在D6机型中得到进一步发展，它支持17种自定义设置，用户可以根据场景或目标对象移动的方式从中进行选择，以精确捕捉决定性的瞬间。为D6开发的新型自动对焦（AF）引擎支持约14幅/秒的速度进行连拍，所有对焦点均可以保持被摄对象聚焦，从而改善追踪被摄对象的性能。

D6允许摄影师首先通过触控相机显示屏的操作菜单，将其拍摄的图像传送到当前列表的顶部，然后通过触控操作将其传送出去。可以同时记录具有不同尺寸和品质设置的两个JPEG图像，例如，较小尺寸的图像适合于传输，较大尺寸的图像适用于编辑。

此外，D6支持与D5相同的1000BASE-T以太网标准，其传输速度提高约15%。结合内置的Wi-Fi无线传输功能，可以满足专业摄影师的有线和无线网络传输需求。

D6具有约2,082万有效像素，并配备了尼康FX格式CMOS传感器和EXPEED 6影像处理器，ISO感光度范围为ISO 100至102400。在保留影像锐度和清晰度的前提下，也有效降低噪点。自动白平衡的稳定性和精确度得到了提高，可以获得更清晰自然的色彩，肤色不偏色。D6还支持录制4K超高清（UHD）视频。