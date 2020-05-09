雷军：金山云上市对我来说是梦想成真，下一步是十倍增长！

“金山云上市对我来说是梦想成真”，北京时间5月8日晚间，金山云正式登陆纳斯达克。“云上市”现场的雷军难掩激动。

2011年，雷军兼任金山集团董事长，并于次年推动组建金山云，All in云服务。今日，雷军坦言八年前决定投入巨额资金做云计算，确实冒了巨大的风险，当时只有阿里在做，其它巨头也不认可。而金山云的上市，也意味着自己八年前的战略决定取得了阶段性的成功。



不过雷军认为，中国云计算市场与美国相比仍然处于早期阶段，远远没有爆发。金山云上市之后，下一阶段的目标是迅速扩大规模，获得十倍以上的增长。

回顾金山云八年里程：需要向死而生的勇气

5月8日上市前夕，忙完上市准备工作的雷军，给金山云员工写下一封公开信，回顾了金山云八年的发展历程。

他认为，金山云的历程是一个敢想并且敢All in的故事。金山云成立之初，云服务在国内刚刚起步，虽然自己坚信云服务将是TMT行业最持久强劲的风口，但投入巨大，并且潜在对手超强，金山整体实力不足，困难重重。

“经过反复论证，我们做出一个非常大胆的决策：All in云服务。只有向死而生的决心和勇气，只有All in，才有机会胜出。”

在今日的采访中，雷军也讲述了当年做金山云面临的压力。一方面当时国内只有阿里在做，其它巨头都非常不看好，认为还需要再等5-10年；另一方面金山集团本身是上市公司，用金山的钱投入云计算，投资者有很大意见。

“后来算了一下家底，我觉得我们最多只能输血10亿美元。”雷军说，经历高层会议、董事会议以及股东大会之后，这个策略最终获得了所有股东投票支持。

雷军认为，如果没有当时向死而生的决心和勇气，金山云不可能做成。“为什么要办股东大会？我非常害怕我们投了5亿美元，董事会不让我干了，或者投资者不让我干了，那就麻烦了。如果我们投了10亿美元还没干成那算我们倒霉，如果投了9亿美元不让我们干了就冤大了。all in云服务就是金山愿意拿出几乎所有的资源赌这件事情。”

谈疫情和中概股压力：金山云上市提振市场

当前新冠肺炎疫情正在全球范围内爆发，金山云选择的IPO地点美国也正身处其中。受此影响，金山云的上市仪式采取了云敲钟的形式。

另外近期的瑞幸咖啡造假事件以及多起中概股被做空事件，也给中概股企业蒙上一层阴影。

金山云CEO王育林坦言，近期的中概股事件，确实能够感受到投行的压力，他们对未来的风险把控会更加审慎。但金山云的上市过程没有受到影响。

他强调，金山云的业务模型不是讲故事，云计算是起源于美国的赛道，美国投资者对云计算的模式很清楚。

“我们也咨询了投行，他们说你们公司没问题，现在可以上市。”王育林说，当然中国公司也需要从瑞幸事件中吸取一些教训，要遵守美国的财务制度。

雷军则认为，金山云创立8年，已经发展到了一定的阶段，于2019年12月正式启动IPO。疫情爆发后也曾觉得IPO要黄了，但与投资者沟通后，他们反映强烈。

“疫情压力下，中概股压力也很大。但金山云成功IPO也会提振整个市场的士气。”雷军说。

在他看来，上市对于金山云来说，品牌和信誉会得到提升，成为独立的上市公司之后，让客户更加放心；同时上市后金山云也能募集大量资金，可以有更多元的融资途径，有更充分的资金加速技术和基础设施的投入，将更有利于未来的发展。

中国云计算市场还未爆发 金山云仍要十倍增长

在当前的国内云计算市场，可谓是巨头林立，金山云为何能够生存下来？

雷军将其归结为两点：一是专注，金山云不做大而全，而是先专注游戏、视频等细分行业和头部客户，走差异化路线；二是不怕死，敢干。也即是当年决定投入10亿美元，all in云服务。“我们当年敢干云服务还有一个原因，它跟别的互联网行业最大的差别就是没有赢家通吃，一定有三家以上的供应商，只要在每个领域里保持前三位就能活下去。”

至于国内云计算的市场格局，雷军表示，中美云计算市场之间的差距还有5-10年，不仅仅是云计算公司的技术水平，还有市场成熟度。也即是中国云计算市场还需要5-10年才能达到美国目前的渗透率水平。

“今天整个中国的云服务市场都在相对早期的阶段，大爆发还没开始。”雷军说，国内无论哪一家云计算厂商的体量都无法与全球云计算巨头AWS相比，还差一个数量级。“所以我认为中国的云服务市场才刚刚开始，现在我们谈的不是怎么分蛋糕，而是共同怎么把蛋糕做大。”

他认为，上市之后的金山云还有巨大的空间，不需要改变现有战略和航向，在原有的战略下把每个工作做好，就能取得巨大的成功。

而他对金山云接下来的要求是，如何在未来几年里获得10倍以上的规模增长，这样金山云才会在行业中处于比较舒适的位置。