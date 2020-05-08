雷军资本版图一览：身家达109亿美元，内地第十九大富豪

5月8日消息，小米集团股价走高，午后涨幅扩大至10%，最新报价11.46港元，单日市值净增260亿港元。按雷军持有小米27.69%股权，雷军单日身家净增72亿港元，按持股小米计算，雷军在小米中持有市值为763.5亿港元。根据福布斯实时数据，雷军目前身家为109亿美元（折合845亿港元），位列内地第十九大富豪。

新浪港股查询发现，雷军持有1）Smart Mobile Holdings Limited所 持4，254，616，928股A类股份及2，264，455，542股B类股份 ；及2）Smart Player Limited所持59，221，630股B类股份 ；及3）Team Guide Limited所 持83，209，362股B类股份的权益。简而言之，就是雷军合计持有42.546亿股A类股，持有24.067亿股B类股，雷军合计持有小米66.62亿股，持股小米27.69%的股权。

对于小米集团今日暴涨，雷军近期的微博似乎能解释部分原因。

近期小米公布了新品Redmi Note 8。雷军也第一时间发微，在这条销量数据的微博中，雷军还特别选用了一张大象配图，意思是，3000万台手机称重，相当于1776头成年大象重量，足见手机销量惊人。

小米指出，五一期间小米5G手机总销售占比超过一半，反映消费者对5G手机的热情。智能空调、智能门锁、智能风扇、小爱音响、小米手表等销量亦录得逾200%增长，显示消费者对智能家居升级需求明显。

根据Canalys的数据，今年第一季度，小米在印度市场售出了约1030万部智能手机，以30.6%的市场份额位列第一；vivo首次超过三星位列第二，市场份额为19.9 %；第三名则是三星，出货量为630万台，市场份额为18.9%；Realme和OPPO分别以11.7%和10.4%的市场份额位居第四和第五位。

不过，数据显示，截至3月底的三个月，国内智能手机总出货量较上年同期下降18%，至7，260万台，这是因为冠状病毒的爆发给供应链和消费者需求造成了损失。

华为是全球第二大智能手机销售商，从去年的33.9%上升到了41.4%的国内市场。它的整体出货量增长了约1%，达到3010万。而Oppo，Vivo和Xiaomi为代价的。这三家公司的出货量分别下降了26%，19%和26%。

除了新品发布、销量较好，雷军的资本版图再度迎来上市荣光时刻。

金山云今晚将赴美股上市，上市地点为纳斯达克，代码为“KC”，承销商包括摩根大通、UBS、瑞士信贷和CICC。招股书显示，截至2019年12月31日，金山云在2017、2018及2019年营收快速增长，分别为12.36亿元、22.18亿元，39.56亿元。

根据公告，金山云每股美国存托股票之初步公开发售价定为17美元（约131.75港元）。根据金山云发售，金山云将於行使任何超额配股权前发行及出售3000万股美国存托股票，占金山云经扩大後股本约13.9%。每股美国存托股票将相当於15股金山云股份。

按17美元计算，金山云扩大后股本将高达2.158亿股ADS（32.37亿股），市值约36.7亿美元，折合284亿港元。

IPO后，金山软件持股降至43.47%，小米持股降至12.8%。

金山云也是雷军担任金山软件董事长后力推的项目。雷军曾说，金山云业务做得不错，期待金山云能够尽快成功上市。

天眼查资料显示，雷军于2010 年创办小米科技，现任小米科技董事长兼CEO，同时兼任金山、YY、猎豹等三家上市公司董事长。

截至目前，雷军系资本版图越来越大，雷军至少持有11家科创板公司股份。石头科技、方邦股份、乐鑫科技、晶晨股份、金山办公、九号智能、石头科技、创鑫激光、聚辰股份都有小米或雷军身影。还持有A股拉卡拉等公司。

雷军至少有两家港股上市公司，小米集团、金山软件，美股公司还有欢聚时代、迅雷、猎豹、金山云等。

雷军1992年加入金山软件，一直在金山软件做到总经理，公开信息显示，雷军共持有金山软件15.31%的股份，实际控制公司25.7%的表决权。

此外，雷军还通过小米和他控股的顺为资本投资了一大票公司。