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苹果头戴式耳机信息汇总：支持降噪，售价350美元左右

2020/5/9 9:11:15来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家5月9日消息 据Macrumors报道，自从苹果于2016年12月发布初代AirPods以来，苹果一直在销售相关的耳机产品。虽然旗下的Beats品牌已推出过相关的耳罩式头戴耳机，但有消息称苹果公司也在研发自家的高端头戴式耳机。

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设计

有消息称苹果公司正在开发两种版本的高端头戴式耳机，其中包括具有皮革织物包裹的高级版本以及注重健身的版本，后者使用较轻，透气的材料打造。

这款耳机的原型产品采用复古式外观设计以及可以旋转的椭圆形耳罩，同时该耳罩可以与由细金属臂构成的头带一起旋转。苹果公司计划将耳垫和头垫依靠磁连接到耳机框架上，从而允许用户对耳机进行自定义。

功能

有分析师称苹果的耳罩式头戴耳机将具有主动降噪功能，这也是Beats Studio 3耳机，Solo Pro耳机和AirPods Pro中的高端功能。

主动降噪功能旨在减少环境噪声，用户因此可以专注于所听的内容。如果苹果打算模仿AirPods Pro上的ANC功能的话，那么这款全新耳罩式头戴耳机将支持透明模式，其音质预计也会比AirPods的更好。

价格

苹果的耳罩式头戴耳机的价格可能定在350美元左右。

发布日期

IT之家了解到，苹果的耳罩式头戴耳机的具体发布日期尚未确定，但这款耳机预计将在2020年的某个时候发布并将于2020年中期开始量产。

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关键词：苹果耳机

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