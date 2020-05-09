【IT之家评测室】萤石智能可视门铃DB2C体验：广角全景+红外夜视，手机即可看门外

如果你想更好地关注家门口的安全状况，却不具备安装智能猫眼的条件，那么可视智能门铃会是一个好选择。最近萤石发布了全新的智能可视门铃套装DB2C，它集成猫眼+智能家居摄像机+门铃于一体，IT之家拿到了这款智能可视门铃套装，并进行了简单的体验，这款智能可视门铃表现如何？一起来看看吧。

外观

门铃本体采用了圆润的外形设计，很像一块儿长条香皂。黑白配色使其能较好地搭配不同的装修风格。门铃按键位于下半部分。

门铃摄像头细节如下，在摄像头周边有一圈灯条，在正常工作时会亮蓝灯。下方有三枚红外灯。

转到背面，可以看到居中的电源键，侧面的扬声器以及上下两处固定卡口。整体设计十分简洁。

智能可视门铃室内的无线接收器采用了直插电源的设计，外形与家庭网络AP类似，两侧分别设置了两枚可以旋转的天线。正面一枚LED指示灯，上半部分为外放喇叭，背面为三相电源，侧面是配置按键与TF卡槽。

最后附上全家福。

安装

接下来进入安装环节，在安装之前，首先需要对门铃进行网络配置。

门铃需要配合专用App“萤石云视频”进行配置，在说明书中贴有App下载地址的二维码，扫描并安装App，注册完善用户信息后，就可以开始配置门铃了。

配置过程也非常简单，首先App会提示用户选择门铃使用的环境以及场景，当然也可以先跳过该步骤先配置其他参数。

通过App扫描机身或说明书上的二维码，确认设备是否通电后，即可将门铃添加至App当中，此时App向用户说明：建议将无线接收器安装在门铃和路由器之间，保持三者在有效距离内可获得稳定网络信号。App还建议门铃与无线接收器尽量在4米内无其他遮挡，不过具体可以根据实际安装情况自行调整。

随后将无线接收器插在电源上，确认指示灯显示蓝色快闪时，便可点击下一步进入到网络配置阶段。

无线接收器网络配置完成后，长按门铃开关键开机，按门铃按钮检查无线接收器是否能同步响铃，若无线接收器正常响铃，即表示关联门铃成功。

门铃提供了两种安装方式，一种是将固定板钉在墙上，这需要事先在墙上打孔，然后利用配套螺丝安装；另一种则是使用3M胶粘贴固定板，选择安装位置擦净，将胶条粘贴支架的凹槽内再粘在位置上。一般来讲用第二种方式足够了，打孔还是怪麻烦的，虽然提供了打孔定位贴纸，但没专业工具还是难以完成。值得注意的是，门铃不适合贴在金属门背后，现在很多防盗门内都有金属板，而金属会屏蔽信号，把门铃安装在门外的墙壁上即可。另外建议先将支架粘牢后静置24小时再插入主机，保证粘贴的牢靠。

固定门铃时，将固定板下卡扣扣入门铃，按压门铃上半机身，卡扣自动扣合，便可完成安装。拆卸门铃时则需要一枚拆卸孔针，和市面上大多数智能门铃的拆卸方式相同。

有人会有疑问，“一根针就能拆卸，不怕别人拿走吗”？严格来讲，这种拆卸方式只是防君子不防小人，真要有坏人想拆掉它，那是防不住的。不过门铃被强行拆卸时会发出告警声，同时会推送消息至手机App端。而且门铃与云端账号强绑定，主人没解绑的话，是无法重新使用的。真要是被坏人拆掉偷走了，他也只是偷了一块砖。

至此，门铃安装完毕，接下来看看它有什么功能。

使用

萤石智能可视门铃顾名思义，即是门铃，又包含了电子猫眼的功能。同时室内的无线接收器也附带了扬声器的功能，当有人从门外按下主机的门铃按钮时，房间内的无线接收器便会发出门铃提示音，此时门铃会接通网络，手机端可以远程收到门铃来电。

IT之家实测按下门铃按钮后，无线接收器几乎同时开始响铃，手机端App很快也会接到门铃来电。但多次测试发现，如果在此时已经在操作手机，来电界面有时并不能顺利弹出，很可能会有漏接的情况发生，这可能是App端的小毛病，希望后续能优化这一问题。不过门铃和房间内无线接收器的连接稳定性还是很可靠的，在IT之家体验的这段时间内，没有出现过断连的情况。

另外，萤石智能可视门铃提供了来电提醒的增值服务，如果购买了该服务，又由于某些原因并未弹出门铃来电的话，会有一个号码打电话过来，提醒你门口来人了。通常情况下这项服务是没有必要购买的，当然用户也可以根据需要自行选购。

另外，通过手机端App，可以随时随地查看门外的情况，也可以对当前画面进行截图、录制以及语音通话等。

一开始笔者以为萤石智能可视门铃的功能会很简单，无非就是听个响看个画面而已。但实际体验一圈后，发现这东西的功能比我想象的要丰富许多。

首先，门铃主机内置5200mAh锂电池，这意味着不用再单独买干电池供电了。短期内看可能干电池的性价比更高，当长期考虑肯定是能反复充电的锂电池使用成本更低一些。同时大电池容量也为门铃提供了相当强的续航能力，笔者目前只体验了一小段时间，并不能估计这款门铃的具体续航表现如何，但市面上大部分同类产品的续航时间都长达半年之久，相信这款门铃也会有不错的表现。

而在门铃无电情况下，可以使用充电宝、安卓手机反向充电功能为其抢救，不过门铃的接口是Micro-USB的，如今Type-C设备越来越多，笔者自己基本上是一条线走天下了，但为了给门铃充电还是得准备一条Micro-USB数据线，算是一点小遗憾。好在套装中附有一条Micro-USB数据线，无需额外购置。

其次，门铃是可以录像的，同时还支持录像回看，使得门铃也有了监控的功能。录像的文件可以存在云端（门铃附赠1个月的云存储服务），也可以在无线接收器上插Micro SD卡存在本地，最高支持256GB扩展，当存储卡存满后，新视频会自动覆盖老视频。即便万分不幸门铃被偷，依旧可以在手机App中查看录像。

除了前面提到的门铃呼叫功能，门铃还支持智能检测和告警提示等功能。萤石智能可视门铃搭载了PIR人体侦测传感器，能对门口最大5米范围进行24小时人体侦测。开启人形检测触发后，只有精准检测到人体移动后才开始录像，并发送到用户手机。

同时，它还支持人脸识别技术，为用户提供标记可疑人的智能人脸识别增值服务，购买增值服务后，可以快速判断访客身份，标记可疑人员，开启驱离设置。

如此一来，门口来什么人，都干了啥，拍得一清二楚。

最关键的是门铃的录像画质，萤石智能可视门铃内置236万像素镜头，这一数值自然不能和上千万像素的手机摄像头相比较，但放在可视门铃上已经算是不错的参数了。同时这款门铃拥有170°可视角度，短距离内可以覆盖非常大的范围。

画质方面，支持标清、高清和超清三种模式。在实际体验中，笔者认为标清模式完全够用，已经非常清晰了。如果网络环境不是非常理想，建议用标清就行了，出门在外若是使用移动数据，加载还更快一些。当然如果你有非常优秀的网络环境，那就放心使用超清即可。

门铃还支持夜视功能，其内置3颗大功率红外灯，结合ICR红外滤片，可以根据光线变化自动切换夜视模式，夜晚门外6米范围内的风吹草动也能被清晰拍摄到。夜视的画面效果也是非常不错的。

（晚上12点IT之家几乎无光的视频室）

不过夜视模式下如果有人看向门铃的摄像头，那么拍得的画面就会像晚上看到猫一样，双目发出幽光……比如下图：

在此就不测试夜视模式下人物露出的情况了……前面也有拍到基本无光的视频室，可以看到夜视模式的表现还是很给力的。

总结

经过一段时间的体验，笔者对于这款萤石新品智能可视门铃DB2C还是比较满意的，笔者认为它尤其适用于家庭，小商铺等使用场景。另外，和萤石旗下其他智能门锁搭配使用，会用更好的使用体验，对家庭安全也能起到更好的防护效果。

它的优点很突出，持久的续航、强大的夜视等等，但它也不是完美无瑕的，至少目前App上还有可以优化的空间。笔者认为其App中部分功能菜单隐藏得太深，爱折腾的人还好说，但是对于家中的不那么擅长手机操作的老人来说，很快熟练掌握其App的控制似乎不是一件很容易的事情。如果有了智能可视门铃这只门外的第三只眼睛，无论是在家里还是出差在外，家庭安全全都在掌握之中。