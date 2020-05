嫦娥四号探测数据揭示古老月壳的矿物组成

IT之家5月9日消息 据中国探月工程微信公众号消息,国际地学领域专业期刊《地质》5月初发表论文,发表了题为《嫦娥四号发现月球背面南极-艾特肯盆地多种岩石类型》的学术论文,英文名称《Diverse rock types detected in the lunar South Pole–Aitken Basin by the Chang’E-4 lunar mission》。报道了我国嫦娥四号探测器在月球背面南极-艾特肯盆地冯·卡门撞击坑中的着陆巡视区发现的斜长岩、苏长岩等多种岩石类型,进一步揭示了古老深部月壳的成分特征。

IT之家了解到,该成果由中科院比较行星学卓越创新中心及类地行星先导专项骨干成员黄俊副教授、肖龙教授和肖智勇副教授与美国普渡大学,夏威夷大学,中科院上海技术物理所,中科院西安光学精密机械研究所,中科院光电技术研究所,中国空间技术研究院(第五研究院)北京空间机电研究所,北京航天飞行控制中心等国内外合作者共同完成。



▲ 图源:中国探月工程

据介绍,着陆月球背面一年多以来,嫦娥四号的红外光谱仪、降落相机、地形地貌相机、全景相机等科学载荷发现了着陆巡视区内多种岩石类型,包括苏长斜长岩、苏长岩和辉长岩等。此前,月兔2号月球车发现了一堆碎石块,并对其中的一块岩石(“奇缘”)进行了光谱探测。这是人类首次获得月表岩石的可见光-近红外反射光谱。团队成员进行了详细的光谱分析,并对比美国阿波罗样品光谱特征,发现其是由主要矿物斜长石和辉石,次要矿物橄榄石(含量小于4%)组成的苏长岩。研究结果对月球地质学的研究具有重要意义。