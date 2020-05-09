危险！疫情之下，俄罗斯学生为上网课爬信号塔

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IT之家5月9日消息 受新冠肺炎疫情影响，世界各地的大部分学校纷纷停课，并转为在线教学。上网课也成为不少学生今年最头疼的问题。
据央视报道，对于俄罗斯彼尔姆边疆区的学生们来说，上网课更成为了一件十分困难的事情。
IT之家了解到，由于当地通信不畅，他们每天不得不冒着生命危险，爬上一座老旧的电视信号塔，才能将老师布置的作业上传至网络。
而对老师来说，在极慢的网速下，每天下载上百份作业，也颇为头疼。在村民的要求下，当地政府承诺帮助解决这一问题。
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