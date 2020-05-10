呆萌 or 偏瘫 ？腾讯 QQ 推出新版小黄脸表情包，网友吵成一片

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IT之家5月10日消息 近期，腾讯QQ的小黄脸豪华阵容表情包已更新，不过网友门却吵了起来，有人觉得搞笑呆萌超有趣，有人觉得傻里傻气有点丑。还有人认为是偏瘫脸加动态图。
IT之家从腾讯QQ获悉，腾讯QQ设计师有话说，设计师表示，小黄脸的设计灵感来自粉丝们催更催得太厉害了，一般会绘制多个方案进行对比，然后进行微调。新增了“辣眼睛”、“无奈的尴尬”、“脑壳疼”、“暗中观察”等表情，还有网友认为表情不够阴阳怪气，添加了“倒立微笑”。
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