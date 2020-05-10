不再顶配专属！8+128GB三星S10+陶瓷版上架：售价5799元

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IT之家5月10日消息 近日，三星中国在其官网为 Galaxy S10+ 的 8+128GB 版本增加了陶瓷白和陶瓷黑两款配色，与其他配色版本一样，售价为 5799 元。
IT之家了解到，此前，陶瓷版本为顶配 12GB+1TB 版专属。
Galaxy S10+搭载了高通骁龙 855 处理器和 6.4 英寸的超感官全视屏，内置4100mAh电池，后置1200万+ 1200万+1600万三摄，前置1000万+800万双摄。
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