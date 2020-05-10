《CS:GO》反作弊开发者开挂，被V社封禁

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IT之家5月10日消息 据3DMGame报道，曾为 《CS:GO》开发反作弊AI拿过V社12000美元奖金的2Eggs近日因开挂被V社封号。
2Eggs曾开发过名为“HestiaNet”的反作弊AI，但其在5月2日收到V社的VAC禁令，虽然他曾谎称自己被误封，但是在V社的邮件确认其因作弊被封。
IT之家了解到，目前2Eggs已经删除了自己的推特账户，并在Steam发表长文表示永久退出《CS:GO》圈，同时HestiaNet反作弊项目也永久停止更新。
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