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英特尔十代酷睿桌面处理器即将开售，四款 Z490 ITX小板配置汇总

2020/5/10 20:25:35来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月10日消息 英特尔十代酷睿和Z490主板将于5月20日开售，由于十代酷睿全部升级超线程，规格最高的i9-10900K更是达到了125W的TDP，因此各家主板厂商的新品主板都不同程度的升级了供电和散热规格。现在，IT之家为ITX装机爱好者汇总几款即将上市的Z490 ITX主板，供大家参考。

华硕

华硕STRIX Z490-I GAMING采用ITX版型，8层PCB设计，VRM散热片内置智能温控风扇和热管，官方称内存可轻松超频到4800MHz+频率。


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微星

Z490推出了MEG Z490I UNIFY主板，8相直连式供电，这与Cretor TRX40上用的是同一种技术，采用10层PCB，MEG Z490I UNIFY的内存频率可以达到5000MHz甚至更高。主板提供2个M.2全速接口，基于PCI-E 3.0 x4通道和4个SATA接口。MEG Z490I UNIFY采用瑞昱RTL8125B有线网卡+AX201无线网卡，提供2.5G千兆+WIFI6（2.4G带宽）的网络连接能力。

目前这款主板暂未上架。

技嘉

技嘉Z490I Aorus Ultra为ITX版型设计，8相直出供电，搭载钽电容，还采用了10层PCB板。官方称技嘉Z490I Aorus Ultra采用了PCIe 4.0信号增益芯片，但是十代酷睿桌面处理器不支持PCIe 4.0，这或许表明英特尔十一代酷睿将仍采用LGA 1200接口并且支持PCIe 4.0。

接口方面，技嘉Z490I Aorus Ultra搭载了USB-C接口、2.5G有线网口，同时搭载Wi-Fi无线网卡。


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华擎

华擎Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3搭载了一体式IO装甲，8相供电，内置小风扇散热，内存支持到了双通道的DDR4 4666MHz+，搭载了雷电3接口，支持15W供电。华擎Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3主板支持BFB技术，解开了CPU的基频限制。

目前这款主板暂未上架。

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关键词：英特尔主板

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