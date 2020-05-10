中国电信2020年服务器CPU集采：华为鲲鹏/海光产品将占20%

日前，中国电信开启2020年服务器集采资格预审，预估集采规模56314台。公告显示，本次集采共分为8个标包，共计56314台。其中，I系列是指CPU类型为采用第二代Intel至强可扩展处理器Gold系列或者Silver系列芯片的服务器；A系列是指CPU类型为第二代AMD EPYC 7002系列处理器。

此外，值得注意的是本次集采单独列出了包含华为鲲鹏920芯片或海光HYGON Dhyana系列处理器的H系列全国产化服务器，是首次将全国产化服务器单独列入招标目录。

培育自主可控产业链

从数量上看，H系列的服务器集采数量为11185台，占比接近20%。据了解，鲲鹏920处理器是华为在2019年1月发布的数据中心高性能处理器，由华为基于ARM架构自主研发和设计，旨在满足数据中心多样性计算、绿色计算的需求。海光HYGON Dhyana处理器是由AMD以及天津海光成立的合资公司（天津海光占51%股权）研发，专门面向国内服务器市场的定制处理器，于2018年启动生产。

可以看到，H系列国产服务器的产业链才刚刚形成，短期内无法与长期占据服务器市场统治地位的Intel x86至强系列相抗衡，但每一个成熟产业链的形成均有一个培育的过程，需要在丰富的场景中得到应用和经受考验。

中国电信此次将国产服务器单独列入招标目录，重点也是为了培育国产自主可控产业链。一方面，中国电信拥有非常丰富的服务器应用场景，从集采的内容就能看出包括计算型、大数据型、分布式存储型、NFV型、GPU型等等，能够为国产服务器产业链提供相当多的“历练场所”。

另一方面，近年来在科技层面，中兴、华为等企业频频遭受西方国家的打压，自主可控成为重要任务。中国电信作为央企，“央企”的称号意味着责任，因为中央企业承担着政治责任、经济责任、社会责任以及企业发展的责任。因而，培育国产自主可控产业链需要央企做出表率。

当然，也能看到，中国电信目前是以一种最为谨慎的方式培育国产自主可控产业链。无可争议，基于x86架构的Intel服务器芯片仍是当前服务器整机的主流选择，而产业链的培育并不是一蹴而就的，是一个循序渐进的过程。在保障当前系统稳定运行的大前提下，积极引入国产新鲜血液不失为一种最合理的选择。

自主可控，抵御风险

近年来，中兴事件、华为事件等等都在提醒我们关键行业实现自主可控的重要性。中国工程院院士倪光南认为，如果说国产化替代是一场战争，那么CPU、操作系统、数据库等基础软硬件，就是“自主可控”的“正面战场”，是国家网络安全的基础和保障。

目前我国自主可控产业链可大致分为，基础软件（操作系统、数据库、中间件）、基础硬件（CPU、服务器、存储、网络设备）、应用软件（企业服务）三大类。此次中国电信集采的服务器正是属于其中一类。能够在现网中得到应用，是实现自主可控的第一步。

此次集采，H系列涉及两款服务器芯片，分别是华为鲲鹏920芯片和海光HYGON Dhyana x86芯片。需要指出的是，能够进入中国电信的集采目录，必定是经受住了运营商严苛的全方位测试，满足各应用场景的需求。

据了解，华为鲲鹏是以系列芯片为核心，华为鲲鹏生态包括自主可控的PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务等。同时，海光国产x86处理器完成技术迭代，目前海光已完成技术吸收，正在开始技术迭代，预计14nm海光2号今年下半年在台积电和三星开始量产，7nm20年底试流片。

当然，实现自主可控并不是意味着全部替代，最关键的还是摆脱被卡脖子的状态，脱离过度的依赖关系，从而增强抗风险能力。因为在全球化高速发展的今天，竞合是常态，也有利于产业的健康发展。

不过，毋庸置疑的是，随着党政军、关键行业国产化的推进，国产CPU服务器的集采将常态化。中国电信等中央企业应担起央企的责任，为国产化提供成长的沃土，从而为自主可控产业链的成熟打下坚实的基础，最终实现产品应用于全行业，摆脱束缚。