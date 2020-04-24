穿过寒冬喜迎春：三大运营商3月份运营数据集体攀升

随着复产复工的有序推进，人们的生活正逐步进入正轨，三大运营商也开始开门迎客。从运营商日前公布的三月份的运营数据来看，前两月积压的潜力用户终于得到释放，中国移动、中国电信以及中国联通的主要业务的用户数纷纷出现增长，这也为首季度画上了一个圆满的句号。

移动/4G用户急速上升 固网用户稳步增长

根据日前发布的数据显示，3月份，三大运营商在移动业务、4G业务、宽带业务以及5G业务上，一改前两月的颓势，均出现增长。

数据显示，中国移动3月份移动用户净增413.4万户，累计达到9.46295亿户。4G用户数净增658.3万户，累计达到7.51953亿户；有线宽带用户净增253.7万户，累计达到1.91138亿户。

中国电信3月移动用户数净增615万户，移动用户数累计达到3.3655亿户；有线宽带用户数净增44万户，有线宽带累计用户数1.5232亿户。

中国电信指出，为配合公司移动业务发展战略，进一步提升披露信息的精要度，公司推出5G服务后，将仅披露5G套餐用户数和移动用户数，不再披露4G用户数据。

中国联通3月移动出账用户终于告别“五月连降”的低迷模式，增长32.1万户，累计达到3.11亿户；4G用户数当月净增210.9万户，累计达到2.55亿户。在固网业务方面，3月固网宽带用户数净增54.4万户；累计达到8483.1万户。

从数据上明显看出，相比前两月，三大运营商的主要运营业务明显好转。其中，中国电信移动用户以净增615万领衔，而上个月这一数据则是-560万。实现大反转的还有中国移动，其3月份移动用户净增413.4万户，而上月则是净减725.4万户。

三大运营商在4G业务上的表现同样亮眼 ，除了中国电信不再公布4G数据外，中国移动披露的数据显示，4G用户大增658.3万，中国联通同样实现增长，净增用户为210.9万。

与此同时，三家固定宽带接入用户规模呈现出稳步增长的态势，2月份除了中国电信出现负增长（-81），其余两家均实现小幅增长。3月份更是延续了这一趋势，三家用户数均出现净增，不出意外的是，中国移动仍然保持领先，以253.7万的净增数远超另外两家运营商。总用户数更是朝着两亿大关逐渐迈进。

5G业务爬坡冲刺 套餐用户首破五千万大关

在披露的数据中，最受关注的莫过于三大运营商在5G业务上的表现。

运营商不负众望，三月份，中国移动5G客户数大增1632.4万户，累计达到3172.3万户；中国电信5G套餐用户净增588万，5G套餐用户累计1661万户。中国联通此次依然没有公布5G用户数。

虽然中国联通尚未公布5G用户数，但是外界估计应当在数百万至上千万之间。在昨日国新办举行的新闻发布会上，工信部发言人透露，截至3月底，三大运营商的5G套餐用户总数已经突破5000万大关。同时，真正用5G的设备连接到5G网络的，已经有超2000万个5G终端。

运营商在5G业务上的驱动力是多方面的，而终端的普及是最重要的。据悉，截止到2020年4月22日，已经有96款5G手机终端获得了入网许可。2020年1-3月，国内5G手机出货量已经达到1406万部。同时，5G手机的价格也快速下探，销售价格在两千多元的5G手机已经开始在市面出现。商用5G的专业模组，通信模块，工业生产等装备上的模组已经推出，可以支持5G 8K电视、5K工业生产线、智能交通等多个行业的应用。

在5G基站方面，截止到3月底，全国已经建成的5G基站19.8万个。按照三大运营商的规划，预计年底全国范围内将累计开通5G基站超过55万个，实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖。

在资费方面，去年10月31日国内三大运营商宣布推出5G套餐，定价从128元/月到599元/月不等，用户可自由、灵活的选择套餐档位。