威马EX5-Z 智能SUV发布：补贴后14.98万元起，送三年免费充电

IT之家5月10日消息 今晚，“IMAGINE DAY 威马畅想日”线上发布会召开，“零接触智能交互纯电SUV”全新威马EX5-Z正式上市，新车共推出三款车型，补贴后售价区间为14.98万元—19.88万元，用户可享受“0首付”限时零售金融方案和3年免费充电权益。

IT之家了解到，威马EX5-Z全系标配Hands Free感应式电动尾门，具备智能防夹、高度记忆功能，实现了开启车辆后备厢的“零接触”。不仅如此，威马EX5-Z全系还标配超大尺寸电动全景天窗。

▲全新威马EX5-Z车头侧面

除了车外，威马EX5-Z在车内搭载了全天候7 x 24小时在线的AI小威语音管家，其支持超过120项驾驶场景常用功能的语音控制。用户可通过唤醒AI小威，语音互动实现电话通讯、地图导航、音乐娱乐等九大模块功能的控制。

▲全新威马EX5-Z座舱

用户还可通过车家互联功能完成与米家账号的关联绑定，实现生态系统互联互通，并通过语音助手实现对智能家居的状态查询和远程控制，支持连接的智能家居产品达到8类30种。同时，威马EX5-Z配备超越同级的12.8英寸悬浮式智能旋转屏，搭载包括爱奇艺、QQ音乐、喜马拉雅等在内的海量免费资源车机娱乐影音系统，不仅终身免费流量，还支持同步不同终端的历史播放信息与偏好。

此外，威马表示EX5-Z搭载同级功能最全的L2级Living Pilot智行驾驶辅助系统，该系统针对中国路况开发定制。当用户面临停车的困扰时，用户只需启动威马EX5-Z的APA自动泊车功能，就可秒变“老司机”。系统通过车身周围12个超声波雷达及360全景影像，自动识别可泊车的车位及监控周边路况，并测算评估环境中潜在的障碍物，计算泊车轨迹自动泊入停车位。

威马EX5-Z还在原有Clean Space整车空气净化系统的基础之上，升级CN95微米空气过滤系统、增加独创车规级UVC紫外线感应净舱功能，用首创的五重防护构建“CleanPro健康头等舱”全方位守护乘员健康。



▲车规级UVC紫外线感应净舱功能

威马EX5-Z车身结构采用独特塔式能量传导设计，高强度应用率超过75%。在国内造车新势力中，威马率先获得C-NCAP五星安全认证。此外，威马EX5-Z的电池组采用四重安全保护，具备最高级别IP68级防水防尘能力。

▲全新威马EX5-Z正车侧

威马汽车与腾讯安全科恩实验室和安全专家咨询中心建立战略伙伴关系，并对EX5-Z搭载的智能网联系统的系统安全，网络通信安全，权限管理安全，密码学应用安全等9大安全领域进行共同合作及开发，特别对用户最常用的远程控制及蓝牙钥匙功能进行专门优化和提升。

续航方面，威马EX5-Z 采用最新一代高比能电芯模组，NEDC综合续航里程最高可达520km。同时动力电池组配备行业独有的全车热管理2.0系统，采用外部热源同时对电池包和座舱进行加热，比常规热管理节省20%电量用于续航。

▲全新威马EX5-Z路跑动态

威马EX5-Z采用博格华纳一体化电驱动系统，具备高功率密度和高电能转化效率特点，最大功率超过160kW，峰值扭矩高达315N·m。

威马EX5-Z还配备了性能与效能兼顾的智能踏板。行驶过程中，驾驶者可通过只控制油门踏板深度，来控制加速、匀速、减速等操作，降低驾驶疲劳，感受更为顺畅的驾驶体验，最高还可提升4%续航里程。