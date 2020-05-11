天猫旗舰店曝光荣耀智慧屏 65 英寸，5 月 18 日发布

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IT之家5月11日消息 5月10日下午，华为荣耀业务部总裁赵明在微博中晒出了新款的荣耀智慧屏，根据赵明和网友的互动，这款智慧屏的尺寸似乎为65英寸。现在荣耀天猫旗舰店亮相了这款荣耀智慧屏 65 英寸，将在5月18日正式发布。
IT之家曾报道，荣耀已经公布全场景新品发布会时间为5月18日，预计将推出包括65英寸智慧屏在内的多款新品。在赵明的桌子上，我们看到还有一款MagicBook笔记本电脑，很有可能是搭载AMD Ryzen 4000系列的新品。
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