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高通骁龙768G详细参数公布：CPU/GPU提升15%

2020/5/11 15:28:39来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月11日消息 今天中午，高通公布了新款SoC 骁龙768G，搭载了高通Kyro 475 CPU+传感器中枢+X52 5G调制解调器/射频系统，支持毫米波及6GHz以下频段。现在，高通官网公布了这款SoC的详细信息，一起来看一下吧。

根据官网的介绍，CPU部分，Kyro 475 频率可达2.8GHz，相比骁龙765G提升15%；GPU部分， Adreno 620 相比骁龙765G同样提升15%

IT之家了解到，骁龙768G支持120Hz屏，持部分骁龙Elite Gaming特性，支持GPU驱动升级；网络支持支持毫米波及6GHz以下频段，高通5G PowerSave技术，拥有全天候续航能力；支持Wi-Fi 6。

相机支持方面，骁龙768G支持拍摄超过10亿色的照片，支持4K HDR视频录制；单摄支持192 MP，视频格式支持HDR10, HDR10+, HLG, HEVC。

视频解码方面，骁龙768G支持H.265 (HEVC), H.264 (AVC), VP8, VP9，屏幕显示器支持QHD+ @ 60 Hz , FHD+ @ 120 Hz。内存方面，骁龙768G支持2133MHz。

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关键词：骁龙768G

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