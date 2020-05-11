曾发布过澎湃 S1，松果电子现更名为小米松果电子

IT之家5月11日消息 据企查查信息，北京松果电子有限公司工商名称出现了变更，现在更名为北京小米松果电子有限公司。北京小米松果电子有限公司由小米通讯有限公司100%持股。

2017年，小米旗下松果正式发布首款自主研发手机芯片——澎湃S1。澎湃S1目前只存在于小米5c手中。

澎湃S1芯片特色有：①28nm八核64位处理器，主频高达2.2GHz，实时切换的大小核设计（2.2GHz四核A53+1.4GHz四核A53）；②四核Mali T860图形处理器，功耗减低40%；③32位高性能语音DSP，支持VoLTE，通话语音质量提升100%。

2018年9月份，小米旗下松果电子和阿里中天微合作，将加速RISC-V CPU国内的商业化进程。

IT之家此前报道，2019年4月，小米集团组织部发布了组织架构调整邮件，小米旗下的全资子公司松果电子团队进行重组，其中部分团队分拆组建新公司南京大鱼半导体，专注AI和IoT芯片。松果将继续专注于手机SoC芯片研发。

至于大家期待的“澎湃S2”何时到来还是个未知数。不过据微博博主@人生三个境界 图片显示，确实出现过2018年的澎湃S2芯片。但此后澎湃芯片便没了踪迹。