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【IT之家开箱】雷神911黑武士三代电竞主机图赏

2020/5/11 20:56:52来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月11日消息 今晚雷神召开发布会，推出了911黑武士三代电竞主机，这款产品搭载了英特尔刚刚推出的10代酷睿处理器，外观方面采用了新颖的莫比乌斯环形灯带设计，顶部还支持Qi无线充电。IT之家已经率先拿到了这款产品，现在为大家带来911黑武士三代电竞主机的图赏。

雷神911黑武士三代电竞主机正面采用了莫比乌斯环形灯带设计，开机后会有灯带环绕。前面板采用了满天星中网进气设计，分子球面阵列，既能保证机构稳定，又能保证通风力度。

雷神911黑武士三代电竞主机采用了侧透的设计，可以看到CPU采用了RGB一体式水冷散热，内存条同样支持RGB灯效。

雷神911黑武士三代电竞主机的前IO面板全部位于顶部，上方的区域还支持Qi无线充电，支持手机、耳机、鼠标等设备充电

产品细节：

雷神911黑武士三代电竞主机顶部有三个USB-A接口，一个USB-C接口以及耳机和麦克风接口。

前面板采用了分子中网构造。

机身搭载了隐藏式提手，方便搬运。

机身内部搭载了两条灯条，七彩虹显卡logo、240水冷的冷头和风扇都有灯光。

配置方面，雷神911黑武士三代搭载了十代酷睿处理器，可选8核16线程的i7-10700K，水冷散热，显卡最高可选RTX 2080 Ti，配以16GB DDR4 3200内存和512GB SSD，速度可达3500MB/s，主板为Z490。价格方面，雷蛇911黑武士i7-10700K+16GB内存+ RTX 2060+512GB SSD+2T HDD版本首发价9499元，5月20日发售。

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关键词：雷神台式机

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