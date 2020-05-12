腾讯音乐发布一季度财报，盘后股价跌超4%

IT之家5月12日消息 今日凌晨，美股收盘，腾讯音乐股价上涨3.45%，报11.41美元。腾讯音乐盘后发布了2020年第一季度财报，截至发稿时，腾讯音乐股价盘后跌超4%。

IT之家了解到，腾讯音乐第一季度财报显示，腾讯音乐第一季度总营收同比增长10.0%至人民币63.1亿元（约合8.91亿美元），上年同期为人民币57.4亿元；归属于公司股东的净利润同比下降10%至人民币8.87亿元（约合1.25亿美元），上年同期为人民币9.87亿元。