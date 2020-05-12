十代酷睿+Wi-Fi 6加持，华硕飞行堡垒8游戏本售价5899元起

IT之家5月12日消息 4月初，英特尔发布了第十代酷睿标压处理器，其中包含酷睿 i9、i7、i5在内的三大系列6款产品。对于笔记本行列而言，新处理器势必会匹配新的一批高性能笔记本面市，也让消费者有了选择上的多样性。以强悍性能著称的华硕飞行堡垒系列，率先推出搭载了十代酷睿处理器的飞行堡垒8系列。

飞行堡垒作为华硕主力游戏本系列，已经迭代更新至第八代。这一代在外观设计上有了新的呈现，蕴含了更多的机甲元素。飞行堡垒8将星际的隐形战机设计融于机身之中，黑色火影标志与“四刃”折痕的深红纹理相互辉映，加上拉丝的金属材质颇具高级质感，整体外观设计机甲风十足！

既然定位游戏本行列，那硬核的硬件配置自然是少不了的。飞行堡垒8全系采用了英特尔第十代酷睿处理器，有酷睿i5-10300H和i7-10750H两个版本可选，前者4核心8线程，最高睿频可达4.5GHz；后者6核心12线程，最高睿频可达5GHz 。

第十代英特尔时代酷睿H系列处理器引入了Turbo Boost Max 3.0技术，飞行堡垒8能够最大程度的支撑这一技术的释放，让处理器轻松的拥有更强的睿频加速能力，同时获得更好的能耗比。其次，英特尔第十代酷睿H系列处理器全面支持DDR4-2933高速内存、以及Wi-Fi 6 AX201高速无线网络。这使得飞行堡垒8不论是日常运行还是各类大型游戏，都能轻松的应对。

本次上市的飞行堡垒8系列有着多种显卡搭配，让玩家自由选择适合自己的一款。飞行堡垒8提供了NVIDIA GeForce GTX 1650、GTX1650Ti、GTX1660Ti三个版本，三款显卡全都是采用了NVIDIA最新的图灵架构，性能与功耗表现都有着出色的水准。飞行堡垒8系列还加入了飞行堡垒超频引擎，进一步释放显卡性能，让显卡有着更加强悍的表现。

作为更全面的游戏本，飞行堡垒8系列全系配备了高刷新率的屏幕，让玩家有着更好的视觉体验。飞行堡垒8使用了15.6英寸的屏幕，刷新率高达144Hz，能够让用户体验更细腻、顺畅、动态的画面。飞行堡垒8 Plus则是搭配视野更加宽宏的17.3英寸屏幕，刷新率为120Hz，依旧能给玩家提供极致的电竞体验。

为了解决游戏本强悍硬件带来的发热问题，华硕这次为飞行堡垒8系列采用了双绝尘风扇+暴风增压智能散热+A件梯形切割，共同构成了「冰川散热架构」，保证机身温度得到良好的控制。此外，GTX1660Ti版的飞行堡垒8还额外升级为三出风口设计，能够更加快速的将热量带出机身外，保证显卡能全力释放性能。

飞行堡垒8同时也为用户配备了详尽的接口，包括HMDI 2.0b、USB 2.0 Type A、RJ45千兆网线接口等，满足用户日常所需。RGB背光全尺寸键盘、1.8mm长键程，优秀的键盘让玩家能在夜幕下尽情战斗。飞行堡垒8系列还预留了1个M.2接口、1个2.5英寸硬盘位，并且支持最高64GB内存。更重要的是，用户升级硬盘与内存，均不影响保修。

飞行堡垒8系列搭载着全新的设计，配合第十代处理器正式登场。丰富的版本、多样的配置，高刷新率屏幕助力玩家驰骋沙场，冰川散热架构快速散热，让玩家能够长时间战斗。飞行堡垒8系列亦允许玩家自行升级硬件，满足玩家对极致硬件的追求。IT之家了解到，目前飞行堡垒8系列已经在各大平台正式发售，飞行堡垒8 i5-10300H+GTX 1650Ti版本5899元，i7-10750H+GTX 1660Ti版本7299元。